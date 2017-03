Entretien avec Florence Dupont (Sénèque)

E n octobre der­nier, nous fai­sions connais­sance avec Théo Kai­ler et sa com­pa­gnie Hélios Per­dita. Théo nous par­lait de son tra­vail sur Les Troyennes, de Sénèque — dont les pre­mières repré­sen­ta­tions sont pré­vues pour le début de l’année 2006 — pièce en pré­am­bule de laquelle il pré­sente Pro­jet b, une tri­lo­gie écrite autour de deux thé­ma­tiques majeures des Troyennes : le géno­cide et la dépor­ta­tion. Pour éla­bo­rer sa mise en scène, il a tra­vaillé à par­tir d’une nou­velle tra­duc­tion de Sénèque, publiée par l’Imprimerie natio­nale dans sa col­lec­tion “Le Spec­ta­teur fran­çais” et dont l’auteur est Flo­rence Dupont . Émi­nente spé­cia­liste du théâtre et des lettres antiques, elle enseigne les lit­té­ra­tures grecque et latine à Paris VII, et par­ti­cipe aux tra­vaux du centre Louis Ger­net — un col­lec­tif scien­ti­fique inté­gré aux struc­tures du CNRS dont l’objet est l’étude com­pa­rée des socié­tés antiques grecques et latines. La manière dont Théo évo­qua, lors de notre entre­tien, ce qu’il avait retiré de ses conver­sa­tions avec Flo­rence Dupont a éveillé notre curio­sité et, à notre tour, nous sommes allés à sa ren­contre. Elle nous a accordé un long entre­tien, à la fois convi­vial et ins­truc­tif, au terme duquel le théâtre antique avait cessé d’être, à nos yeux de pro­fanes, une drôle de bête curieuse et énig­ma­tique…

Votre domaine de recherche touche-t-il uni­que­ment au théâtre ou bien s’étend-il à toutes les formes des lit­té­ra­tures grecques et romaines ?

Je dois d’abord pré­ci­ser un point — l’usage du terme “lit­té­ra­ture” : on a très long­temps abordé les textes latins et grecs comme s’ils res­sor­tis­saient de la “lit­té­ra­ture” au sens moderne du terme, c’est-à-dire quelque chose qui est donné sur un livre. Or les Anciens ne lisaient pas de livres et leurs textes qua­li­fiés aujourd’hui de “lit­té­raires” étaient véhi­cu­lés par la parole. Je me suis donc atta­chée à retrou­ver à quoi ser­vait cette parole qu’ils sup­por­taient dans des contextes concrets. Et le théâtre s’est avéré être un de ces contextes les moins dif­fi­ciles à recons­ti­tuer. Une entre­prise de recons­ti­tu­tion d’autant plus indis­pen­sable que l’ignorance quant à la façon dont un texte théâ­tral était joué conduit à le trou­ver ennuyeux ou, pire, à com­mettre des contre­sens. J’ai ainsi été ame­née à tra­vailler sur ce que j’appelle l’anthropologie du corps et de la voix, c’est-à-dire l’utilisation de la voix et les repré­sen­ta­tions du corps propres à la Grèce et à Rome — don­nées qui changent d’une culture à l’autre. Et le théâtre, au même titre que le chant, la décla­ma­tion, la rhé­to­rique, la poé­sie… fait par­tie de ces usages par­ti­cu­liers de la voix.

Quelles sont vos sources pour savoir com­ment étaient joués les textes ? Existe-t-il des sortes de “manuels” de dra­ma­tur­gie tels qu’on en connaît aujourd’hui ?

Non, abso­lu­ment pas. Nous dis­po­sons de quelques docu­ments qui nous ren­seignent sur le jeu théâ­tral de l’époque, mais c’est moins leur quan­tité qui importe que la manière dont on les appré­hende intel­lec­tuel­le­ment. À par­tir des infor­ma­tions qui nous sont par­ve­nues, il est pos­sible de recons­ti­tuer beau­coup de choses, mais à condi­tion d’accepter de péné­trer dans des uni­vers cultu­rels tout à fait dif­fé­rents de ce que l’on connaît. Tant qu’on a estimé qu’il suf­fi­sait de tra­duire le texte des pièces antiques puis de s’en remettre à une intui­tion théâ­trale pour les mettre en scène, ça a été une catas­trophe ! Et c’est bien pour ça que je vous par­lais d’anthropologie du corps et de la voix : au-delà de la simple tra­duc­tion de textes théâ­traux, il faut recons­ti­tuer tout un sys­tème cultu­rel, qui est très com­plexe, et voir quel rôle joue le théâtre à l’intérieur de ce sys­tème. La com­pré­hen­sion du théâtre antique relève donc d’une démarche nou­velle vis-à-vis des sources dont on dis­pose. Le tra­vail qu’un jeune doc­to­rant, ensei­gnant à Paris VII, est en train de ter­mi­ner s’inscrit très exac­te­ment dans cette pers­pec­tive : il essaie de recons­ti­tuer les méca­nismes du jeu de la comé­die romaine en étu­diant l’alternance du chant, de la danse et de la parole. Ce jeune cher­cheur est éga­le­ment met­teur en scène et acteur — pas de sur­prise donc qu’il aborde la comé­die romaine d’un point de vue théâ­tral…

En fait, le point essen­tiel à com­prendre est que la repré­sen­ta­tion théâ­trale, aussi bien à Rome qu’en Grèce — bien que de manière dif­fé­rente dans les deux cas — est un rituel. Un rituel offert aux hommes, mais aussi aux dieux, qui sont cen­sés être pré­sents au spec­tacle. Dès lors que l’on a cela bien en tête, on a déjà beau­coup avancé !

Pour qu’une reprise de pièce antique “sonne” juste aujourd’hui, com­ment doit-elle être abor­dée ?

Il faut d’abord avoir com­pris ce que le spec­tacle signi­fiait à l’époque où il a été écrit puis joué. Puis essayer de retrou­ver l’équivalent actuel de cette signi­fi­ca­tion et tra­vailler la mise en scène dans ce sens. Par exemple, aujourd’hui, les dieux seront absents de la repré­sen­ta­tion — mais qu’est-ce qui, alors, cor­res­pon­drait à leur pré­sence ? Je par­lais de “rituel” ; il est en effet capi­tal pour l’interprétation du texte de com­prendre que le but de la per­for­mance antique était d’ordre rituel et qu’il s’agissait de mettre en place des jeux qui fassent plai­sir en même temps aux hommes et aux dieux. On a donc cher­ché ce que pou­vaient être de tels jeux…

Et c’est ainsi qu’on en est venu à com­prendre que la comé­die romaine — je parle de la comé­die romaine parce que c’est le domaine qui a été le moins bien com­pris et que je tra­vaille beau­coup des­sus en ce moment mais je pour­rais aussi par­ler de la tra­gé­die — n’avait aucune fonc­tion cri­tique ni sati­rique. Elle relève du jeu pur, jeu avec les mots, avec le corps, avec la musique… d’ailleurs, le mot “théâtre” n’existe pas, le terme latin pour le dési­gner est ludi, jeu. On a long­temps abordé la comé­die romaine à contre­sens parce qu’on ne per­ce­vait pas cela ; et on la trou­vait ennuyeuse parce qu’on y cher­chait ce qu’il n’y avait pas. Par exemple, en pré­sence d’une longue tirade sur les femmes, on lisait soit une satire des femmes romaines, soit un texte miso­gyne alors que ce n’est pas ça du tout ! ces mono­logues ne sont rien autre que des moments où tout le jeu réside dans les déve­lop­pe­ments de voca­bu­laire — des déve­lop­pe­ments qui obéissent à une codi­fi­ca­tion bien éta­blie. De plus, les femmes dont il est ques­tion dans le spec­tacle n’ont aucun rap­port avec celles de l’assistance : l’espace du jeu est un uni­vers com­plè­te­ment ima­gi­naire, fic­tif, qui ne se rat­tache en aucun point au monde extra-théâtral. C’est com­pa­rable aux clowns ou aux des­sins ani­més pour nous. Il y a autant de res­sem­blance entre un vrai lapin et Bugs Bunny qu’entre une femme de comé­die romaine et une vraie Romaine… Une fois qu’on a bien saisi tout cela, on envi­sage la comé­die romaine tout à fait dif­fé­rem­ment.

Il y a envi­ron trois ans, des comé­dies romaines ont été mises en scène et ces spec­tacles ont eu un très grand suc­cès. La met­teur en scène m’avait sol­li­ci­tée pour que je lui donne quelques indi­ca­tions, et nous avons lon­gue­ment parlé ensemble, mais je ne suis pas du tout inter­ve­nue dans son tra­vail dra­ma­tur­gique ; sa mise en scène était très ludique, fon­dée sur des jeux d’acteurs qui eux-mêmes inven­taient des choses. Il y avait de la musique, des danses… le tout était assez déli­rant. Mais ça n’avait rien à voir avec une recons­ti­tu­tion : par exemple, dans le théâtre romain, vous avez des scènes où le texte est chanté par un chan­teur, et mimé par l’acteur qui ne dit pas son texte — tout cela étant sou­tenu par de la musique. La met­teur en scène n’a pas uti­lisé ce sys­tème très com­plexe car elle a pensé que ça ne don­ne­rait rien de pro­bant aujourd’hui. En revanche elle a inté­gré à son spec­tacle toutes les manières dont le corps joue avec la musique ; elle a aussi uti­lisé la musique comme com­po­sante du rire. Elle a inventé des choses qui, à ses yeux, pou­vaient cor­res­pondre aujourd’hui à ce qu’était la comé­die romaine en son temps. La dif­fi­culté est là : il faut à la fois faire un spec­tacle d’aujourd’hui, où les gens n’ont pas besoin de réflé­chir, et en même temps prendre suf­fi­sam­ment de dis­tance par rap­port à ce qui se fait actuel­le­ment de façon conven­tion­nelle pour qu’on sente que ce n’est pas du théâtre du XXIe siècle — pour qu’on sente, aussi, l’apport d’idées nou­velles dans cette théâ­tra­lité contem­po­raine. À ce niveau-là, c’était par­fai­te­ment réussi ! Toutes les repré­sen­ta­tions ont eu lieu face à une salle comble, et les spec­ta­teurs étaient très heureux !

Quel est le rôle du chœur, dans le théâtre antique ? Com­ment fonctionne-t-il ?

Dans le théâtre grec, le chœur est un élé­ment fon­da­men­tal, qui est d’ailleurs sous-utilisé. Dans le théâtre de Sénèque par contre — et c’est assez mys­té­rieux — le chœur n’a pas de valeur rituelle comme dans le théâtre grec ; c’est une par­tie chan­tée et dan­sée, sou­te­nue par un accom­pa­gne­ment à la flûte mais qui n’a pas de sta­tut dra­ma­tique dif­fé­rent des autres par­ties de la pièce. Quant à la fonc­tion pré­cise, je n’ai aucune cer­ti­tude… C’est un moment très spec­ta­cu­laire, mais sur le plan du sens, les inter­ven­tions du chœur n’ont aucune influence sur le cours de l’action ; ce ne sont pas non plus des inter­pré­ta­tions de ce qui se passe, comme le sont les “car­tons” dans le cinéma muet. Le contenu de ces inter­ven­tions peut être de plu­sieurs ordres : récit mytho­lo­gique, consi­dé­ra­tions “phi­lo­so­phiques” sur l’organisation cos­mique, la place de l’amour dans les rela­tions entre les ani­maux et les hommes… ce peut être à peu près n’importe quoi ! Per­son­nel­le­ment, je per­çois les inter­ven­tions du chœur comme des déve­lop­pe­ments, des excur­sus… et je ne leur vois guère d’autres fonc­tions que celle d’ornement.

Les textes sont-ils écrits selon les règles de la ver­si­fi­ca­tion latine ou bien est-ce ce qu’on appelle aujourd’hui de la prose ?

Ni l’un ni l’autre ! Le théâtre antique est tou­jours en vers, mais l’on pour­rait presque dire que cette for­mule n’a pas de sens : la notion de vers chez nous fonc­tionne en oppo­si­tion par rap­port à la “prose”, or la prose ainsi com­prise — c’est-à-dire comme “non vers” - n’existe pas : cette défi­ni­tion est néga­tive, et il n’y a pas de défi­ni­tion néga­tive de la parole dans l’Antiquité. La parole n’y est jamais défi­nie comme énoncé, ou forme, mais comme action — et vous aurez sim­ple­ment dif­fé­rents types de parole selon l’action consi­dé­rée. Par exemple, au dis­cours ora­toire cor­res­pond le terme ora­tio — une parole qui est des­ti­née à agir sur une foule. Sermo désigne la conver­sa­tion, et ver­sus le théâtre. Mais à l’intérieur même d’une pièce la nature des vers change en fonc­tion de la scène : dans les par­ties chan­tées, les vers sont assez approxi­ma­tifs ; c’est l’accompagnement musi­cal qui donne le rythme. Dans le reste du texte, les vers sont plus rigou­reux, mais il y a beau­coup de licence. Le sys­tème métrique, basé sur des alter­nances de syl­labes longues et brèves, est en effet extrê­me­ment com­pli­qué. De toute façon, ce n’est pas cette alter­nance longue/brève qui va ryth­mer la dic­tion des acteurs mais les accents — donc peu importe, à la limite, que les règles métriques ne soient pas stric­te­ment sui­vies. Cela dit, c’est tout de même un sys­tème de mètre qui régit les accents — de hau­teur, et non d’intensité comme en fran­çais : le latin parlé était en lui-même très chan­tant, com­pa­rable à ce qu’est le bré­si­lien moderne.

Vous avez exposé les prin­cipes de la comé­die romaine, mais qu’en est-il de la tra­gé­die ?

Une tra­gé­die obéit aux mêmes contraintes que la comé­die, c’est-à-dire que c’est un spec­tacle consen­suel, qui ne requiert pas d’interprétation intel­lec­tuelle — il n’y a pas de “sens” mais une com­po­si­tion de ce que les Romains appellent les “mou­ve­ments de l’âme”. Ces “mou­ve­ments” cor­res­pondent à peu près à ce que nous appe­lons “émo­tions” mais l’expression a une accep­tion beau­coup plus large : elle se réfère aux sen­ti­ments et à toutes les pos­tures de l’âme — inter­ro­ga­tion, sur­prise… etc. Et toutes les gammes de ces “mou­ve­ments de l’âme” vont être créées par la voix de l’acteur — qui par ailleurs demeure assez sta­tique sur scène. Son iden­tité est celle de sa voix — n’importe quel acteur peut donc tenir n’importe quel rôle : il n’a pas de voix propre mais, en revanche, peut déployer un jeu de voix tout à fait extra­or­di­naire ; il se com­pose la voix qu’il sou­haite, joue avec comme le fait aujourd’hui un chan­teur d’opéra, par exemple — à cela près que le texte tra­gique, énoncé selon une dic­tion com­plè­te­ment arti­fi­cielle, n’est pas du chant. La repré­sen­ta­tion tra­gique est tout entière fon­dée sur ces modu­la­tions vocales, qui sont des pos­tures en rela­tion avec le rôle et le texte. Et le corps de l’acteur est entiè­re­ment au ser­vice de sa voix — cette voix qui est le véhi­cule essen­tiel de ce qu’il veut faire res­sen­tir.

Outre la voix, il faut aussi tenir compte du masque que porte l’acteur, sur lequel est ins­crit une expres­sion qui demeu­rera inchan­gée d’un bout à l’autre de la repré­sen­ta­tion. Cette expres­sion se réfère

à une “émo­tion prio­ri­taire”, si l’on peut dire, et des jeux vont donc s’instaurer entre le masque, le corps, le texte, la voix… puisque, bien entendu, l’acteur ne va pas conser­ver une expres­sion vocale unique tout au long du spec­tacle. Dans Les Troyennes, par exemple, Hécube porte le masque de la dou­leur. Mais au cours de la pièce, sa voix ne va pas tou­jours avoir l’intonation de la dou­leur.

Pour don­ner une idée de ce rôle qui incombe à la voix, je vais déve­lop­per ce qui se passe au début des Troyennes. La repré­sen­ta­tion s’ouvre sur Hécube, qui est déjà sur scène, mais on ne per­çoit d’elle qu’une forme immo­bile et pros­trée, figée dans le deuil, la tête cou­verte pour qu’on ne voie pas son masque. Et une voix s’échappe de cette forme. Il est clair que cette voix n’est pas celle d’Hécube com­prise comme per­son­nage qui va entrer dans l’histoire puisque l’histoire n’est pas encore com­men­cée. La voix qui s’élève de cette forme est celle de l’acteur qui énonce une des­crip­tion, une sorte de mise en place du contexte, à savoir la prise de Troie. La voix décrit aussi l’environnement scé­nique : elle raconte que dans un coin il y a Hécube, et un peu plus loin les autres pri­son­nières troyennes. Ensuite une musique s’élève — sans doute une mélo­die funèbre jouée à la flûte — puis un chœur com­mence, et Hécube chante. L’acteur devient le per­son­nage d’Hécube au moment où débute le chant de deuil. Ce sont des jeux extrê­me­ment com­plexes, que l’on ren­contre à notre époque notam­ment dans le théâtre d’Extrême-Orient, indien ou japonais.



Étant donné toutes les spé­ci­fi­ci­tés du théâtre romain que vous avez sou­li­gnées, et les par­ti­cu­la­ri­tés du latin, com­ment avez-vous abordé votre tra­vail de tra­duc­trice ?

Tout d’abord en tenant compte de ce que le texte de Sénèque est des­tiné à être joué — une évi­dence qui mani­fes­te­ment n’était pas pré­sente à l’esprit des tra­duc­teurs qui m’ont pré­cé­dée. Mon tra­vail a été mené dans le sens du théâtre, pour le jeu théâ­tral… De plus, je me suis effor­cée de pro­po­ser un texte clair à la lec­ture. Dans un pre­mier temps, je me suis d’abord deman­dée com­ment était com­posé le texte ori­gi­nal de manière à choi­sir en connais­sance de cause les uni­tés sur les­quelles allait repo­ser la tra­duc­tion — des uni­tés de deux mots, de trois mots… etc. Car le tra­duc­teur n’est pas confronté à des mots seuls mais à des uni­tés de sens qui doivent res­ti­tuer un sens glo­bal. Et puis j’ai dû aussi prendre en compte les par­ti­cu­la­ri­tés du style de Sénèque, qui accen­tue les ambi­guï­tés propres au latin et créé du flou. Par exemple, il omet sou­vent les pré­po­si­tions — or en latin, les pré­po­si­tions ont un rôle très impor­tant puisqu’elles per­mettent d’identifier le cas d’un mot, et donc sa fonc­tion. Ou bien un mot sera placé de telle manière que plu­sieurs fonc­tions sont gram­ma­ti­ca­le­ment envi­sa­geables ; un mot peut aussi appar­te­nir à deux pro­po­si­tions… il y a donc des repères syn­taxiques très fluc­tuants — c’est à l’acteur que revient la déci­sion d’orienter le texte de telle ou telle manière.

Pour tra­duire, j’ai donc regroupé des uni­tés qui me sem­blaient com­po­ser un ensemble cohé­rent, en ména­geant des poses là où elles me sem­blaient s’imposer — les ali­néas cor­res­pondent à des uni­tés de souffle, d’émissions de voix. Sur­tout j’ai déve­loppé : par exemple quand un mot peut être joué de deux façons dis­tinctes, je l’ai tra­duit deux fois — je reprends la même struc­ture avec deux sens dif­fé­rents. De plus il y a cer­tains mots qui ont en latin un reten­tis­se­ment très impor­tant qu’ils n’ont pas en fran­çais, il faut alors recou­rir à plu­sieurs mots pour obte­nir la même ampli­tude de sens. Mais je me suis avant tout effor­cée de ne jamais perdre de vue que je tra­vaillais sur un texte de théâtre ; or pour moi, le texte théâ­tral est un texte illi­sible… il n’existe pas en tant que tel, c’est le jeu de l’acteur qui lui donne vie.

Est-ce qu’aujourd’hui, mettre en scène du théâtre antique est une démarche assez fré­quente ou plu­tôt excep­tion­nelle ?

Là encore il faut dis­tin­guer le théâtre romain et le théâtre grec. Du côté romain, seules les pièces de Sénèque ont été conser­vées parmi les mil­liers de tra­gé­dies romaines qui ont été écrites, mais elles ont

presque toutes été per­dues. Elles n’étaient pas des­ti­nées à être gar­dées : une fois qu’elles avaient été jouées, le texte n’avait plus sa rai­son d’être car les acteurs pas­saient à autre chose. Le théâtre grec obéis­sait aux mêmes prin­cipes, mais davan­tage de textes nous sont par­ve­nus. Et de fait, tout au long de l’histoire, les pièces grecques ont été très sou­vent mises en scène ; il y a donc un lourd passé qui a peu à peu ins­tallé des conven­tions théâ­trales. La tra­gé­die grecque subit aussi le poids idéo­lo­gique qu’impose cette convic­tion très répan­due selon laquelle elle est sous-tendue par un pro­pos poli­tique — poids dont ne souffre pas le théâtre de Sénèque. Un met­teur en scène avide de liberté de créa­tion sera donc enclin à se tour­ner vers les pièces de l’auteur latin — d’autant que la tra­gé­die romaine est vrai­ment une tra­gé­die de la théâ­tra­lité. La théâ­tra­lité est omni­pré­sente, elle est exhi­bée ; on est constam­ment confronté au “théâtre dans le théâtre”. Et aujourd’hui, le public est habi­tué à cela à tra­vers les comé­dies de Cor­neille, les pièces de Sha­kes­peare ou de Cal­de­ron… ce “théâtre dans le théâtre” est extrê­me­ment bien senti par le public contem­po­rain ; c’est un pont pri­vi­lé­gié entre l’Antiquité et nous. D’autre part, je pense que la langue de Sénèque est assez inté­res­sante ; de plus, le pré­jugé qui cou­rait jusqu’à très récem­ment selon lequel son théâtre était médiocre est en train de tom­ber ; actuel­le­ment, on joue en moyenne une ou deux œuvres de Sénèque chaque année en France.

Quel est ce pré­jugé dont ont souf­fert les pièces de Sénèque ?

En fait c’est un pré­jugé né aux XIXe et XXe siècles… Aupa­ra­vant, à l’inverse, on ne lisait pra­ti­que­ment que Sénèque et très peu les tra­gé­dies grecques — Sha­kes­peare lisait Sénèque, Cor­neille lisait Sénèque… etc. Les auteurs grecs n’ont été connus que plus tard en Occi­dent, et ils ont fini par sup­plan­ter Sénèque pour des rai­sons com­plexes, peut-être à cause de cette image que l’on asso­ciait sys­té­ma­ti­que­ment à son nom — celle de l’homme tué par le tyran Néron… Au XIXe siècle, lorsque des pro­fes­seurs, qui n’étaient en aucun cas des gens de théâtre, se sont à nou­veau inté­res­sés à Sénèque, ils n’ont perçu à tra­vers son œuvre que le phi­lo­sophe stoï­cien, et ont consi­déré qu’en tant que tel, il ne pou­vait écrire que des pièces illus­trant sa phi­lo­so­phie. Or qui dit illus­tra­tion dit ennui, d’où la pro­pa­ga­tion de cette idée selon laquelle le théâtre de Sénèque est ennuyeux et donc médiocre.

À tra­vers les dif­fé­rentes adap­ta­tions que vous avez pu voir, avez-vous noté une façon com­mune d’appréhender les textes — indé­pen­dam­ment des par­ti­cu­la­ri­tés propres à chaque met­teur en scène ?

C’est assez dif­fi­cile de géné­ra­li­ser : les efforts qui ont été faits pour res­sus­ci­ter ce théâtre-là ont été menés dans des direc­tions tel­le­ment dif­fé­rentes qu’il est presque impos­sible de déce­ler des points vrai­ment com­muns dans ces approches. J’ai vu des spec­tacles magni­fiques, pleins d’inventivité… j’ai aussi vu des choses com­plè­te­ment ratées, mais dont bien sûr je ne par­le­rai pas !

Le théâtre antique ouvre un très grand espace de liberté au met­teur en scène mais je pense qu’à ce jour, les pos­si­bi­li­tés offertes n’ont pas encore été suf­fi­sam­ment exploi­tées — par exemple en ce qui concerne l’utilisation de la musique. Selon moi, le théâtre antique, grec ou romain, gagnera sa vita­lité en étant un espace expé­ri­men­tal : on attend des met­teurs en scène contem­po­rains qu’ils s’en emparent pour inno­ver, faire bou­ger les choses d’un point de vue théâ­tral. Peut-être jus­te­ment parce que les his­toires, les mythes sur les­quels ces pièces sont fon­dées sont connus du public — du moins dans leurs grandes lignes : les gens ont ainsi des points de repère. Et à par­tir de là, il est pos­sible de bous­cu­ler des habi­tudes… Je pense notam­ment à Peter Stein, qui a réa­lisé des mises en scène de tra­gé­dies grecques qui ont fait date dans l’histoire du théâtre.

À mon avis, on peut encore aller très loin dans l’innovation théâ­trale à par­tir de ce que pro­posent les pièces antiques, et j’attends de voir ce que vont don­ner les spec­tacles futurs…

pro­pos recueillis le 11 octobre 2004 par isa­belle roche pour lelitteraire.com