Vicky Martin : Alice est toujours ici — entretien avec la photographe

Le corps fémi­nin est au centre de l’oeuvre de Vicky Mar­tin. Comme axe et par­fois en un fir­ma­ment hol­ly­woo­dien. Néan­moins, ses femmes sont comme les livres dont l’artiste crée les visuels : ni les uns ni les autres ne doivent être jugées sur leur “cou­ver­ture”.

Pho­to­graphe concep­tuelle, la créa­trice explore les sté­réo­types et remet iro­ni­que­ment en cause ce qu’une femme doit offrir pour être en confor­mité avec les atten­dus, aussi bien dans le domaine du rêve col­lec­tif que du réel.

Vicky Mar­tin joue ainsi du montré/caché dans ses por­traits dont le visage échappe le plus pos­sible à la prise. Existent d’étranges nar­ra­tions de leurres des leurres et ce, de manière certes déri­soire mais belle.

Ins­pi­rée au départ par les “femmes sac­cha­rines” des maga­zines US des années 50, la créa­trice montre ce que c’est qu’être une femme dans des mises en scène iro­niques et pro­fondes des appa­rats et des appa­rences, comme à l’inverse d’une claus­tro­pho­bie contondante.

https://www.vickymartinphoto.co.uk

Entre­tien :

Qu’est-ce qui vous fait lever le matin ?

L’envie et le défi de créer sont ma force motrice.

Que sont deve­nus vos rêves d’enfant ?

J’ai mis du temps à me décou­vrir artis­ti­que­ment, mais c’est tou­jours ce que j’ai voulu faire, être créative.

A quoi avez-vous renoncé ?

La banalité.

D’où venez-vous ?

D’un vil­lage du Staf­ford­shire en Angleterre.

Qu’avez-vous reçu en “dot” ?

J’ai hérité d’un don pour la créa­ti­vité de mon grand-père, il était peintre et menuisier.

Un petit plai­sir — quo­ti­dien ou non ?

J’aime lire des romans dès que j’en ai le temps.

Qu’est-ce qui vous dis­tingue des autres pho­to­graphes ?

J’ai déve­loppé mon propre style et mon propre regard de manière tout à fait invo­lon­taire mais qui carac­té­rise toutes mes séries récentes.

Com­ment défi­ni­riez vous votre approche de la femme fétiche ?

En tant que thème visuel et nar­ra­tif, le rôle de la femme dans la société est sans cesse sti­mu­lant, fas­ci­nant, pro­vo­cant et puissant.

Quelle est la pre­mière image qui vous inter­pella ?

“Main­bo­cher Cor­set 1939” par Horst P. Horst.

Et votre pre­mière lec­ture ?

Natu­rel­le­ment – “Les aven­tures d’Alice au pays des mer­veilles”, de Lewis Carroll.

Quelles musiques écoutez-vous ?

Depeche Mode.

Quel est le livre que vous aimez relire ?

Tou­jours — “Les Aven­tures d’Alice au pays des mer­veilles” de Lewis Carroll.

Quel film vous fait pleu­rer ?

“The way we were”, réa­lisé par Syd­ney Pollack.

Quand vous vous regar­dez dans un miroir qui voyez-vous ?

Une vie vécue qui se reflète en moi.

A qui n’avez-vous jamais osé écrire ?

Les plus grands musées d’art et de photographie.

Quel(le) ville ou lieu a pour vous valeur de mythe ?

Los Angeles en Amé­rique. J’aime le mythe de l’âge d’Or d’Hollywood.

Quels sont les artistes et écri­vains dont vous vous sen­tez le plus proche ?

Je me sens plus proche de tout artiste ou écri­vain dont l’œuvre résonne en moi.

Qu’aimeriez-vous rece­voir pour votre anni­ver­saire ?

Du temps et de la consi­dé­ra­tion de la part de mes proches.

Que défendez-vous ?

Mon tra­vail, la décence et les bonnes manières.

Que vous ins­pire la phrase de Lacan : “L’Amour c’est don­ner quelque chose qu’on n’a pas à quelqu’un qui n’en veut pas”?

Je pense qu’elle m’inspire l’espoir et la foi, car en tant qu’artiste je crée sou­vent des œuvres dans l’espoir qu’elles soient vues et appréciées.

Que pensez-vous de celle de Via­latte “L’homme n’est que pous­sière, c’est dire l’importance du plu­meau” ?

Pour moi, cela signi­fie que la vie est courte, qu’il faut pro­fi­ter de son temps et essayer de faire la différence.

Quelle ques­tion ai-je oublié de vous poser ?

Quel est votre film pré­féré ? Le film clas­sique d’Alfred Hit­ch­cock “North by Northwest”.

Entre­tien et pré­sen­ta­tion réa­li­sés par jean-paul gavard-perret pour lelitteraire.com, le 28 mars 2021.