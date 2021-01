Daniel Mourre, Oxydations

Effon­dre­ment de l’art

Auto­di­dacte, Daniel Mourre exprime de manière ori­gi­nale le monde qui nous entoure. Il tra­vaille l’empreinte de l’Homme dans son envi­ron­ne­ment à tra­vers un objet qui s’est imposé à lui et qui repré­sente le sym­bole déri­soire de la civi­li­sa­tion moderne : la bouche d’égout.

Ce maté­riau passe ici par la maî­trise de la rouille qui imprime l’action du temps.

L’artiste a créé 11 séries dif­fé­rentes d’œuvres sur l’empreinte de bouche d’égout à par­tir de rouille sur dif­fé­rents sup­ports : toiles, des­sins, car­tons, tôle de fer, sculp­tures. Tous ces sup­ports sont issus de ses propres déchets ou rebuts artis­tiques.

L’auteur puise son ima­gi­na­tion dans ses inter­ro­ga­tions vis­cé­rales plus que dans les autres cou­rants artis­tiques décep­tifs au moment où la bouche d’égout signale une absence d’ego mais non d’interprétation de la part du créateur.

Soucieux du milieu où il vit, Mourre cri­tique une société qui, écrit-il, “marche sur la tête comme on peut mar­cher sur une bouche d’égout sans plus y faire atten­tion”. Et ce, du point de vue archéo­lo­gique d’un sur­vi­vant de l’effondrement actuel qui décou­vri­rait des fos­siles de notre société après la dis­pa­ri­tion de l’Homme.

L’artiste trans­forme de la sorte la notion de temps. Il l’étend en la pous­sant en un paroxysme qui pose la ques­tion de l’avenir de l’homme, de la vie et de l’art. La vision même de l’objet d’art à la Duchamp est alté­rée et mise à mal et en abyme par l’oxydation.

Mais l’effondrement de l’art devient ici l’appel à sa renais­sance par un tra­vail de reprise et de remise impres­sion­niste où s’inscrivent, à par­tir de la nasse de la fonte, à la fois sa syn­cope et des songes.

jean-paul gavard-perret

Daniel Mourre, Oxy­da­tions, 2020.