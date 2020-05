Group Show, Entrouvert (exposition)

Savoir ouvrir

Avec des tré­sors d’ingéniosité, Bar­bara Polla et Elena Esen ouvrent une pre­mière phase de décon­fi­ne­ment. Exit le som­meil de l’art : celui-ci refait front et dresse le pont entre ce qui s’est passé, se passe et ce qu’il faut remettre en marche dans un temps de tran­si­tion.

Pour cela, afin de cas­ser la peur et l’angoisse et lais­ser la porte entrou­verte à l’espoir, les gale­ristes ne laissent pas pour autant se perdre une crise qui ramène à d’autres enfer­me­ments que la Gale­rie a déjà pré­senté. D’où la pré­sence de Jha­fis Quin­tero et ce qu’il montre de la pri­son et ses fer­men­ta­tions et celle de Céline Cadau­reille et sa “mai­son Boulet”.

A l’inverse — quoiqu’en res­tant dans la faille de la crise -, les gale­ristes ciblent aussi les forces de vie. Et l’érotisme fait bonne figure (euphé­misme). Rachel Labas­tie, Maïa Mazau­rette, Mimiko Türk­kan, Guillaume Varone cultivent cer­tains types de crois­sance et dépenses…

L’exposition reste donc tou­jours sur le fil et met en scène des situa­tions qui rap­pellent le plai­sir qui tue (mais d’une petite mort) et la dou­leur qui fait vivre.

Pour une fois, nous ne sommes plus bas­si­nés avec la rési­lience. C’est repo­sant. Les gale­riste réin­ventent des corps à corps, recréent la nar­ra­tion mul­tiple et nue de l’existence voire sa poe­sis.

La fas­ci­na­tion tient d’un tra­gique cer­tain mais aussi de drô­le­rie faus­se­ment déri­soire dans un choc inédit de l’histoire.

C’est pour­quoi les artiste rete­nus sou­lignent bien des équi­voques en diverses trans­gres­sions que résume l’un des artiste pré­senté : Robert Mont­go­me­ryy. Tou­ché par le Covid 19 (dont il a guéri) pen­dant sa mala­die par sa fenêtre, fié­vreux, il voyait de sa fenêtre des arbres.

Il écrit alors et peint : “WHEN WE ARE GONE THE TREES WILL RIOT”.

jean-paul gavard-perret

Group Show, Entrou­vert, Ana­lix Fore­ver, Genève, du 15 mai au 25 juin 2020.