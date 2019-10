Emile Bravo, Spirou. L’espoir malgré tout

La guerre dans le ventre



Réin­carné naguère sous forme d’un panda par les autres des­si­na­teurs de l’atelier Nawak de la rue Quin­cam­poix, Emile Bravo reste fidèle à la ligne claire mais char­bon­neux donc revue à sa main. Il pro­pose des nar­ra­tions denses et sou­vent pro­fondes par un retour vers la BD belge non seule­ment dans l’esthétique mais ses per­son­nages et l’Histoire.

Dans la tétra­lo­gie de ce Modiano gra­phiste héri­tier de Hergé, Fran­quin et Gos­cinny, Spi­rou et Fan­ta­sio sont plon­gés à Bruxelles devant l’horreur (anti­sé­mi­tisme, dépor­ta­tion). Mais l’ingénuité de l’un et la naï­veté de l’autre trans­forment la dureté du moment et leur donne une rai­son de vivre dans la pres­sion du quo­ti­dien, la faim et la peur.



Fanta­sio col­la­bore ici au jour­nal “Le Soir” de Bruxelles comme Hergé le fit et Spi­rou porte ses pan­ta­lons de golfe à la Tin­tin. Dans son empa­thie natu­relle il ignore néan­moins les don­nées poli­tiques et ce que cachent les idéo­lo­gies dans un Bruxelles pleine de ter­rains vagues.

Pre­nant de plain-pied la guerre dans le ventre, les deux héros vont apprendre que les enfants passent mieux à tra­vers les mailles des Nazis car ces der­niers ne s’intéressent pas aux lieux où ils se retrouvent (théâtre de marionnettes).