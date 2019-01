Garance Hayat, Jamais loin des barbares

Cauche­mar ou réalité ?

Garance Hayat est jour­na­liste, conceptrice-rédactrice free-lance et auteure de théâtre. Jamais loin des bar­bares pro­pose une sorte de syn­thèse poé­tique entre son lan­gage dra­ma­tique et la fable jour­na­lis­tique du monde à tra­vers ce qu’elle nomme un “témoi­gnage fic­tif” d’une héroïne — Awa —, ses cau­che­mars ou sa réa­lité.

“Comme chaque année de jan­vier à avril, je ne dors plus. Je fais des cau­che­mars.” dit-elle. Mais très vite le doute est per­mis : “Je suis arri­vée en France en 2002. La der­nière fois que j’ai foulé la terre de mon pays, j’étais debout devant une fosse gigan­tesque.” Nous accom­pa­gnons l’auteure dans cette vision d’enfer : “On raconte que tous ceux que l’on jetait dans la fosse n’étaient pas morts (…) qu’on aurait dit un océan de corps ago­ni­sants”. Mais de nou­veau l’auteure fait tra­ver­ser le monde en quit­tant un pays de mas­sacres géno­ci­daires : “Nous avons fui ma mère, mes frères, mes enfants et moi au début de la sai­son chaude. Je viens d’une bonne famille ; nous sommes tous instruits. »

Existe sous la “feinte” de témoi­gnage, bien plus. Loin de toute apo­lo­gie du chaos, l’auteur fait jaillir les ter­reurs aussi pri­mi­tives que bien réelles. C’est le moyen de lever les hypo­thèques sur les souf­frances humaines, de remon­ter les démons qui trans­forment le monde en catas­trophe.

Existe une ronde macabre aussi intime que générale.

Garance Hayat ne cherche ni cathar­sis, ni pur­ga­tion mais un exu­toire tra­gique à des hal­lu­ci­na­tions. Celles-ci plongent entre rêve ou plu­tôt cau­che­mar éveillé ou brouillé et réa­lité. Jaillit l’évidence d’un lieu ou d’une situa­tion déca­lée en une expé­rience para­doxale, intense, vorace.

Les cer­ti­tudes comme les appa­rences sont man­gées afin que d’autres images nous dévorent, non par effet de délire mais de trans­fert tra­gique. Celui d’un chant sombre, sobre, sourd et lumineux.

jean-paul gavard-perret

Garance Hayat, Jamais loin des bar­bares, édi­tions der­rière la salle de bain, Mai­son Dagoit, Rouen, 2019 — 6,00 €.