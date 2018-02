Jean d’Ormesson, Et moi, je vis toujours

De tous les temps

Jean d’Ormessson, de Rome à Byzance jusqu’à New-York, des temps pri­mi­tifs à nos jours, entre les auteurs grecs et latins, Cha­teau­briand et Madame du Def­fand (mais ils sont loin d’être les seuls), demande à ne pas être jugé trop direc­te­ment sur ce roman et la phi­lo­so­phie de l’histoire via l’anecdote qu’il déve­loppe. Il a peut-être tort.

Peut-être seule­ment. Ten­tant de faire une auto­bio­gra­phie de l’histoire, le vaga­bond dis­pa­raît. Il était plus émou­vant lorsqu’il par­lait de lui-même. Ici, Hegel prend trop de place et revient à un huma­nisme plan-plan mais néan­moins vir­tuose au milieu du temps qui passe et les bains de mer. Très vite, le côté malin et brillant de celui qui nous a quit­tés fait retour.

L’auteur rap­pelle que l’Histoire fait de nous ses per­son­nages et que lui-même en devient le nar­ra­teur ‚se dégui­sant en homme ou en femme, en Sumé­rien, Troyen, Juif errant, révo­lu­tion­naire, maî­tresse d’un empe­reur, le tout avec iro­nie et drô­le­rie. D’Ormesson prouve qu’il reste le plus char­meur des (faux) dilet­tantes en maniant l’histoire avec maî­trise et dex­té­rité et au sein du minis­tère d’un cer­tain bon­heur et de la toni­cité du voyage à tra­vers le et les temps.

Preuve que l’auteur fut bien meilleur essayiste de l’histoire et du pré­sent que roman­cier au sens clas­sique du terme. A son Pléiade sera pré­féré ce texte post-mortem mais vivi­fiant et séducteur.

jean-paul gavard-perret

Jean d’Ormesson, Et moi, je vis tou­jours, Gal­li­mard, Paris, 2018, 255 p.