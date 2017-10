Maurice Renoma & Benoît Rajau, Billard-Costard (exposition)

L’imper­cep­tible mou­ve­ment qui déplace les lignes

A la fameuse injonc­tion de la chan­son de Bahung : « A quoi sert la queue si on n’a pas les boules ?», Renoma et Rajau donnent une belle réponse. Leurs pho­to­gra­phies révèlent l’essence, la qua­lité la plus pure, la plus secrète d’un sport méconnu et qui sent par­fois le souffre. Les films noirs amé­ri­cains ont sou­vent joué des­sus. Mais les deux créa­teurs pro­posent une autre mytho­lo­gie, superbe plas­ti­que­ment.

Le monde phy­sique d’un tel sport « de salon » devient une poé­tique de l’espace. Les pos­tures des corps fabriquent une céré­mo­nie secrète et un rituel visuel. Chaque geste est puis­sant, intime voire éro­tique. Le billard devient une table d’opération mys­té­rieuse pour qui ignore ce qu’implique une telle pratique.

Les œuvres donnent l’impression phy­sique de péné­trer dans le cer­veau des joueurs et de leurs spec­ta­teurs. Sur­git une pen­sée tac­tile. Elle se déploie à tra­vers la maî­trise du corps et de la tech­nique. La pho­to­gra­phie ne deviendrait-elle pas alors et tout compte fait le lieu où nous sommes enfin capables de tou­cher de la pen­sée, même si tou­cher n’est pas sai­sir et encore moins maîtriser ?

jean-paul gavard-perret

Mau­rice Renoma & Benoît Rajau, Billard-Costard — pho­to­gra­phies et pers­pec­tive, Expo­si­tion à la bou­tique Renoma Paris, du 15 novembre 2017 au 23 jan­vier 2018.