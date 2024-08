L’impé­né­tra­bi­lité de l’être

Au milieu d’août 1950, Cesare Pavese se sui­cide dans une chambre de l’Hôtel Roma, à Turin. Il laisse un mot d’excuse, des poèmes et un jour­nal intime, Le Métier de vivre. Pierre Adrian retrace ce der­nier été. Son livre aussi roma­nesque que bio­gra­phique appro­fon­dit le sens du jour­nal intime.

Pavese devient ici pour l’auteur un frère par contu­mace aussi dou­lou­reux que drôle. C’est l’occasion au pas­sage de ren­con­trer Monica Vitti et Anto­nioni, Cal­vino, des actrices amé­ri­caines et aussi — voire sur­tout — « la fille à la peau mate », qui déam­bule aux côtés du nar­ra­teur sur les traces d’une ombre, dans un Pié­mont devenu le lieu éblouis­sant des retrou­vailles avec l’être aimé.

Pierre Adrian crée son récit de l’Italie d’après-guerre en noir et blanc, où la lit­té­ra­ture et la poli­tique sont des ques­tions de vie ou de mort, où rien n’est jamais grave mais où le tra­gique finit par s’inviter. « Je par­donne à tous et à tous je demande par­don. Ça va ? Pas trop de bavar­dages. » devient la clé de Pavese et de son his­toire.

Pour Pavese, décrire exac­te­ment la poé­sie se rap­pro­cha davan­tage de l’instinct. Il sut faire pas­ser une idée, une émo­tion, un moment dans chaque poème et ce, de façon rela­ti­ve­ment concise — et Adrian le rappelle.

Existe chez lui et son modèle une sin­gu­la­rité avec la jus­tesse des mots et leur exac­ti­tude sans fard. Dire tout sim­ple­ment de ce qui était devant Pavese ne change pas ses opi­nions chez Adrian. L’un, par­fois, sans cor­rompre la beauté, confes­sait son impuis­sance, l’autre — son bio­graphe qui aime tant à par­ler (dit-il)- raconte la com­plexité des choses étranges et multi-faces qui com­po­sèrent Pavese. Le tout pour atteindre l’impénétrabilité de l’être. Et c’est un dur chemin.

jean-paul gavard-perret

Pierre Adrian, Hotel Roma, Gal­li­mard, collec­tion Blanche, août 2024, 192 p. — 20,00 €.