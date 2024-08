Olivier Barbarant, Séculaires

Dans Sécu­laires, Oli­vier Bar­ba­rant pour­suit ce qu’on ne cap­ture jamais.

Il est des poètes dont on se sent proche sans savoir pour­quoi. Ainsi, je n’ai jamais réussi à lire Henri Michaux mal­gré les demandes de l’ami Friche pour avoir un papier. Pour­tant, je suis proche de Maxi­mi­lien Friche et j’en connais par­fai­te­ment les causes : il n’y en a pas. La plu­part des « proxi­mi­tés lit­té­raires » sont des contes à dor­mir debout qui consistent en un « fonc­tion­ne­ment feu­tré main­te­nant l’être dans l’être, et la lettre dans la lettre », ce qui est impos­sible comme l’écrit caus­ti­que­ment Jaro­slav Hašek dans son Guide du rien.

Plon­gés dans le parc duras­sique et les haï­kus indignes de Seifu-ni (« Le prin­temps file – / Parmi l’armoise / Des os humains »), les poètes bégayent une quel­conque langue ver­na­cu­laire ramas­sée dans une benne lexi­cale où quelques mots suf­fisent à se vider, man­ger et for­ni­quer pour fabri­quer une com­pote dédiée aux exploits de can­tine, de bicy­clette et de très vagues vague­lettes sen­ti­men­tales. Sans le style, l’homme n’est pas seule­ment une hypo­thèse inutile mais sur­tout « un bruit intrus » comme le pen­sait le veuf Ver­laine.

Ce « bruit intrus » fait de l’ensemble du cos­mos un lieu sans inté­rêt. Dès lors, l’envie vous prend cer­tains après-midis cani­cu­laires de zigouiller l’espèce humaine, sans sau­ver les quelques éner­gu­mènes qui sus­citent le coup d’œil et ne croient plus que l’anti-poésie soit une « chi­mère dialectique ».

Je me défends pour­tant « d’avoir le goût du bibe­lot » tel que décrit dans Le traité du style. Les mal­en­ten­dus sont la pre­mière source des mal­en­ten­dus, alors qu’« on sait que le propre du génie est de four­nir des idées aux cré­tins une ving­taine d’années plus tard ». Inva­ria­ble­ment, les idées géniales se méta­mor­phosent, très « dif­fé­rentes de leur expres­sion pre­mière… », en conne­ries sous l’impulsion de la tyran­nie de la tong. Nietzsche avait déjà noté que les tem­pé­ra­ments aris­to­cra­tiques per­daient tou­jours sous le nombre des médiocres.

Ainsi, le « suc­cès de Rim­baud » carac­té­rise abso­lu­ment ce menu qui éta­blit entre « la part de (sa) pen­sée qui sombre dans l’indifférence et celle qui connaît les grands feux de la méca­ni­sa­tion pro­ver­biale une rela­tion for­cé­ment humo­ris­tique et féconde » par laquelle le chancre mou de l’imbécillité pros­père. De fait, des décen­nies après la mort de Rim­baud, il y a dans ce sot en short qui s’immobilise devant un poteau de coup de pied de coin « un zest rim­bal­dien ». Ce gara­giste aux innom­brables revues por­no­gra­phiques est un « car­té­sien ». Cette midi­nette, fada de mode avec trois neu­rones grim­pés sur ces faux-cils (cau­sant un regard dis­sy­mé­trique), est « cor­né­lienne ». Bref, « faire cat­tleya » de Proust se mue en « c’est là qu’ils ont foutu ! ».

Pour Louis Ara­gon, ce phé­no­mène ne dif­fère en rien « de la ger­mi­na­tion de la ver­mine sur la viande » ou des « socié­tés d’anciens amis des morts ». L’anti-poésie relève de l’humanité qui « aime par­ler pro­ver­bia­le­ment ». Alors pour­quoi me sens-je des affi­ni­tés poé­tiques avec Bar­ba­rant ? Ou avec la géo­poé­tique de White ?

Jus­te­ment parce que ces poètes créent l’illusion que le monde pour­rait être un jour poé­tique, ce qui est le propre de la poé­sie. Aux limites de cette tau­to­lo­gie apo­ré­tique, on sait que les enfants jouent « à l’enterrement ». Les poètes jouent à enter­rer l’anti-poésie, c’est-à-dire le monde tel qu’il est avec sa car­casse de faits. « Seul le ciel / parle (et si peu) / Ou pro­pose un vide plu­tôt / Où l’on pour­rait ver­ser des rêves ».

Mais l’affinité que j’évoquais pro­vient spé­ci­fi­que­ment de la non-réalité de ce monde tel qu’il est socia­le­ment (mais pas spé­ci­fi­que­ment). Les vers de Bar­ba­rant le percent et le ridi­cu­lisent car « l’âme est plus sèche elle s’en tient / Aux varia­tions des nuages / A ces sortes de veines / Un peu plus grises dans le gris ». Le monde, avec l’ensemble de ses doigts de pieds en cothurnes, sus­cite l’incrédulité de Bar­ba­rant, ce qu’il nomme « la gau­driole », cet « échec de la ren­contre » qui res­semble tant à une plage ven­déenne.

Car « la conjonc­tion des corps relève de l’art, et avec lui de la plus pré­cise morale. Elle contient tout ce que j’ai com­pris de l’existence ». Les mer­veilleux nuages, la conjonc­tion des corps qui ne tra­duit pas une pro­mis­cuité des âmes, l’attention, le mois d’avril ne contre­disent pas « la réa­lité telle qu’elle est » mais condi­tionnent l’appartenance à une pen­sée qui se maté­ria­lise, sans rien pou­voir trans­for­mer. La trans­for­ma­tion n’apporte rien comme le prouvent les vin­dictes de Juvé­nal. Ce qui est pos­sible n’a aucun inté­rêt. « Ainsi naît la nuit / Deux lèvres sombres se rejoignent pour ava­ler un pay­sage ». « L’haleine de cave » du canot quo­ti­dien s’évanouit dans le remer­cie­ment d’être là.

Olivier Bar­ba­rant « recoud des pluies » et « Du bout de son groin d’or / Le stylo cherche dans la neige / Une lumière noire ». Il n’y a pas d’esthétique sans sen­si­bi­lité sin­gu­lière. Il nous offre sa poé­sie « comme un clou planté dans la planche du jour » et quelques sou­ve­nirs très doux de ces pays de craie que j’aime encore. Il a « rêvé d’écrire un essai… : la fra­gi­lité de la craie » car « à la craie, le tracé contient la pro­messe de sa dis­pa­ri­tion… La craie est le marbre du pauvre… La craie ter­rienne est prin­ta­nière… La craie de l’école, c’était l’os de la terre ».

La poé­sie n’est pas une pro­ver­bia­li­sa­tion de l’existence. La société, elle, est un dic­ton. En lisant Bar­ba­rant, j’entendais Le cercle de craie de Zem­linsky dans la superbe église, si sobre, de Cham­pau­bert face au lac du Der, et je me disais que non, peut-être que « la vie (n)’est (pas) un vitrail brisé ». Et tant mieux pour nous.

valery molet

Oli­vier Bar­ba­rant, Sécu­laires, Gal­li­mard, coll. Blanche, avril 2022, 136 p. — 13,50 €.