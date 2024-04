Maximilien Friche et ses Apôtres d’opérette

Maxi­mi­lien Friche n’est pas un grand auteur catho­lique. S’il n’était que catho­lique, on le pren­drait pour un scri­bouillard à eau bénite. S’il n’était qu’un auteur, il lui man­que­rait la facé­tie dont la sca­to­lo­gie n’est que le cro­chet. Quand il écrit, Friche n’est ni croyant ni écri­vant. C’est un vrai écri­vain, c’est-à-dire que, pour lui, l’anecdote et l’intrigue ne font pas le poids devant l’égarement d’être, cette bra­con­nière oscil­la­tion entre la vétille et le pas-grand-chose, dis­si­mu­lés dans l’antre du presque vide – ce néon du récit.

C’est un écri­vain, presque le contraire d’un être humain, cette bes­tiole qui s’agite sur une pla­nète dont per­sonne ne sait rien. Être écri­vain, c’est moins las­sant qu’être humain. Les écri­vains sont des tri­angles iso­cèles à qui il manque trois côtés. Les romans de Friche sont tri­ni­taires, eux aussi, au sens où ils réunissent une pro­fon­deur diantre, une équi­voque iro­nie – presque invo­lon­taire – et une carte pour par­cou­rir, à moi­tié cinoque, les che­mins qui ne mènent qu’au sen­tier d’après.

On a par­fois l’impression d’un enfant qui ne veut pas cas­ser son jouet. Pour lui, une flaque est un océan ; Dieu, un contre­sens contre­fait ; et la joie, une manière de fer­rer la tris­tesse, celle qui retient ses larmes devant la mélancolie.

Comme Bos­suet, ce splen­dide monu­ment enterré, il consi­dère les « idées per­son­nelles » comme une héré­sie, comme le meilleur rem­part contre l’originalité. Quand il nous parle de poli­tique, il la cintre, tel un oubli, pour y accro­cher des fan­fre­luches. Quand il lance une bombe, c’est pour mieux nous dire qu’il est désarmé. Quand il conte, nous sor­tons enfin du duvet et, cou­ra­geux, pen­sons pou­voir affron­ter le monde et ses péri­phé­ries pour­ries.

Contrai­re­ment à Drieu, il n’est pas un ermite des char­niers. Il met ses patins sur les décombres et glisse de pénombre en clair-obscur pour nous dire que nous sommes vivants et plus inac­tuels que jamais. Ainsi, Apôtres d’opérette est un roman sans qua­li­fi­ca­tif : c’est exac­te­ment cela, la beauté. Et si vous n’aimez pas la splen­deur, deve­nez une patère, vous y épou­se­rez peut-être un képi.

Les romans de Maxi­mi­lien Friche sont sans pro­messe, trop ardents pour se sou­mettre à un quel­conque espoir secon­daire : tout y est de pre­mier ordre, même la vétille. Apôtres d’opérette nous entraîne très loin du cad­die, des vacances en famille obli­ga­toires et du dénue­ment. Il y a dans cette fan­tai­sie pour jeunes gens per­dus l’hypothèse d’une retrou­vaille sans filou­te­rie, d’un moment où la mort res­sem­ble­rait à un gitan maniant les gobe­lets du bon­ne­teau, beau comme un joint de culasse.

Un roman de Friche n’est jamais intel­li­gent, bien « ficelé » ou bêcheur. L’intelligence est un cam­pe­ment d’ivrognes atteints de sclé­rose en plaques. Un roman de Friche, c’est du bon­heur qu’on pourra empailler sans s’y asseoir, une longue valse avec des san­tiags, un pogo avec des bottes d’équitation enfon­çant dans la gadoue jusqu’aux tibias.

Avec Friche, la lit­té­ra­ture devient ce qu’elle est : une empoi­gnade du silence, plan­tée fiè­re­ment devant la niche quotidienne.

valery molet

Maxi­mi­lien Friche, Apôtres d’opérette, décembre 2020, éd. Sans escale, 244 p. — 17,99 €.