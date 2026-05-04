Monica Biancardi, Il capitale che cresce (exposition)

Pale estime

L’exposition Il capitale che crescere de Monica Biancardi, projet lauréat du PAC – Plan pour l’Art Contemporain – est organisée par Chiara Gatti. Elle découle de l’acquisition de onze photographies en noir et blanc documentant, entre 2009 et 2023, la croissance des jumelles bédouines Sara et Sarah, rencontrées par l’artiste lors de l’un de ses nombreux voyages en Palestine.

Au cours de dix-sept ans, Biancardi a suivi les jeunes protagonistes avec constance, respect et une sensibilité extraordinaire, construisant une relation de confiance silencieuse et de présence discrète avec eux. Prises avec des caméras analogiques moyen format, les photographies transmettent avec une force poétique et une rigueur documentaire non seulement la transformation physique des jumelles, mais aussi les métamorphoses plus profondes liées à l’identité, aux rôles sociaux et à la réduction progressive de la liberté et des perspectives.

Chaque portrait résume la tension entre la permanence et le changement, restaurant la résilience silencieuse des deux jeunes femmes. L’itinéraire de l’exposition s’élargit avec une série d’œuvres accompagnantes qui enrichissent son ampleur : sept cartes gravées sur Plexiglas racontent la fragmentation progressive du territoire palestinien de 1917 jusqu’à aujourd’hui ; une vidéo de voyage retrace le trajet de Jérusalem-Est jusqu’au village de Hataleen.

jean-paul gavard-perret

Monica Biancardi, Il capitale che cresce, Nuoro, Musée d’Art MAN de la province de Nuoro, Sardaigne, du 24 avril au 16 juin 2026