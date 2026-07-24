Jean Dufaux & Jérémy, Murena – t.14 : « À l’ombre de Mithra »

Un collector, dans tous les sens du terme…

Rome s’apprête à recevoir avec fastel ’hôte illustre qu’est Tiridate, le roi d’Arménie. Il est le fils du roi parthe Vononèse II. Il vient demander à Néron la souveraineté de son royaume.

Dans les profondeurs de la ville, Evix, accompagnée de Lucius Murena et des anciens mirmillons de Bacchus Soroctos, veut affronter les gladiateurs de l’école d’Insanus pour délivrer Altar, ce chef gaulois.

Pétrone, de son côté, s’estime à la fin de son parcours. Il a perdu Sénèque et a été emporté dans la tourmente qui a suivi la conspiration de Pison, accusé par Tigellin d’y avoir participé.



Pendant que les deux groupes engagent le combat, Murena part à la recherche du Gaulois mais fait face à l’Hydre. Ils se battent.

Néron veut s’initier aux mystères de Mithra. Tiridate le prévient que les prêtres de ce culte laissent peu de profanes approcher ce dieu d’origine indo-iranienne. Il propose une alternative avec une jeune prêtresse qu’il doit fréquenter dans la plus grande discrétion. Or…

Ce nouveau tome apporte une avancée significative dans le parcours de Lucius Murena. Si celui-ci honore des dettes d’honneur, il peut envisager de nouvelles situations qui apporteraient moins de tensions dans son existence. Parallèlement, Jean Dufaux fait la part belle aux autres personnages principaux, les plaçant en position d’intervenir plus ou moins favorablement dans leurs missions, dans leurs vies. Mais, l’intérêt de l’intrigue, et des différents fils narratifs que le scénariste tire, se renforce sur fond de complots, trahisons et d’ambitions dévorantes. Avec Murena, il met en scène une vision sans concessions de l’Antiquité romaine, plus proche de ce que fut son véritable quotidien.



Dans un premier temps, les Éditions Dargaud proposent une édition limitée unique avec les crayonnés de Jérémy. Cette édition donne l’occasion de pénétrer dans le travail de l’artiste, de mesurer le souci du détail, de voir la façon dont il construit les vignettes, organise sa mise en page. Ce dessin brut, d’une grande puissance, offre des vues éblouissantes, permet de mesurer l’approche des personnages, l’organisation des scènes de liesse populaire et de comprendre l’art de faire exprimer les sentiments de ses acteurs.

Un album qui éblouit pour le développement d’une intrigue d’une grande qualité et pour la révélation d’un graphisme hors pair.

serge perraud

Jean Dufaux (scénario) & Jérémy (dessin), Murena – t.14 : « À l’ombre de Mithra », juin 2026, 48 p. – 18,00 €.