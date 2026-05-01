Fotografia Europea, Ghosts of the Moment (exposition)

Fantômes que fantômes

La 21e édition du Festival Fotografia Europea organisée à Reggio Emilia consacre ses expositions aux fantômes, entendus comme la présence de quelque chose qui pourrait arriver. Les Chiostri di San Pietro, le Palazzo da Mosto, le Palazzo dei Musei, le Palazzo Scaruffi, la Chiesa dei Santi Carlo e Agata ainsi que les espaces du Circuit OFF accueillent des expositions de photographes de premier plan et de talents émergents.

Les « fantômes » que nous rencontrerons et affronterons sont les ombres de quelque chose qui a perdu son corps, mais qui continue de frapper à la nuit de l’esprit. Ces fantômes ne sont pas seulement des apparitions, mais des souvenirs qui refusent d’être relégués au passé, des peurs déguisées en mystère et des présences faites entièrement d’absence. Lorsqu’ils se manifestent, ils nous font parfois trembler ; d’autres fois, ils nous entraînent vers l’oubli. Ils n’ont pas de visage, seulement mille masques. Pourtant, les fantômes ne sont pas seulement une menace : ce sont aussi des présences latentes, des potentialités en suspens, des idées qui ne sont jamais tout à fait parties.

Par exemple et inspirée par Milan Kundera, Giulia Vanelli étudie le rapport entre vitesse, mémoire et oubli, en traduisant en images une équation existentielle sur le temps. « The Season » devient une réflexion visuelle sur le désir de retenir le passé ou de lui échapper, à travers le rythme du mouvement et des souvenirs.

De plus, les projets « Open Call » sélectionnés par les commissaires du Festival rassemblent plus de 700 œuvres d’artistes L’exposition, explorant les mécanismes de diffusion des images et leur impact social, alterne approche historique et réflexion sur le langage, montrant comment la photographie a été utilisée pour décrire, inventer et falsifier le monde.

jean-paul gavard-perret

Fotografia Europea, Ghosts of the Moment, 21ème festival, Reggio Emilia, du 30 avril au 14 juin 2026.

