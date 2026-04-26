Entre parenthèses (Adélaïde Bon / Pauline Bureau)



© Christophe Raynaud de Lage

Une investigation sociale puissante

On est certes en présence d’un grand espace partiellement meublé, un peu impersonnel, mais le cadre sera bien vite ouvert par la projection de décors, de grandes images plus ou moins fantasmatiques, qui déplacent notre attention et assurent la continuité du propos. Nous assistons à la réouverture un peu miraculeuse d’une enquête par la brigade des mineurs, à la faveur du retour d’une retraitée dans le service désormais dirigé par la stagiaire que son attitude avait jadis inspirée. Il s’agit d’agressions sexuelles de petites filles par un prédateur multirécidiviste qui n’a jamais été inquiété ; nous suivons l’enquête par le prisme des témoignages d’une femme qui accepte de raviver sa plaie vingt ans après, jusqu’au procès.

Pauline Bureau déploie avec allégresse son art de conteuse en nous promenant dans les affres de l’enquête initiale, menée sans empathie, jusqu’à la persévérance convaincue de la policière chevronnée et bienveillante. Nous parcourons aussi l’imaginaire des victimes, prises dans la spirale de leurs tourments. Un spectacle manifeste, dynamique, réflexif, mais aussi émouvant. Il en résulte une mise en lumière réussie de l’occultation collective des faits : c’est un nombre négligeable de victimes qui porte plainte. La judiciarisation des faits constitue un traumatisme qui contribue à l’oppression des femmes. Il conviendrait d’accueillir les détresses, les traiter pour enfin espérer réduire les occurrences des violences. Une belle fresque, vivante et théorisante, qui illustre avec bonheur la puissance d’investigation sociale du théâtre.

christophe giolito

Entre parenthèses

texte et mise en scène Pauline Bureau

librement adapté de La Petite Fille sur la banquise d’Adélaïde Bon

Scénographie et accessoires Emmanuelle Roy ; costumes Alice Touvet ; composition musicale et sonore Victor Belin et Raphaël Aucler ; vidéo Clément Debailleul ; lumières Laurent Schneegans ; collaboration artistique Sabrina Baldassarra ; maquillages et perruques Françoise Chaumayrac ; casting David Bertrand ; accompagnement chorégraphique Caroline Marcadé ; assistanat à la mise en scène Clara Haelters ; cheffe opératrice tournage Florence Levasseur ; fabrication des décors Paradis Décors et les ateliers de La Colline ; fabrication des accessoires les ateliers de La Colline ; production / administration Claire Dugot ; diffusion, développement Emmanuel Magis, Mascaret production.

A la Colline, 15 Rue Malte-Brun 75020 Paris du 27 mars au 19 avril 2026 au Grand Théâtre du mercredi au samedi à 20h30, le mardi à 19h30 et le dimanche à 15h30 durée 2h10. 01 44 62 52 52. https://www.colline.fr/spectacles/entre-parentheses

Production “La part des anges” coproduction La Colline – théâtre national, La Criée – Théâtre National de Marseille Le Bateau Feu – Scène nationale de Dunkerque, Scène nationale 61 – Alençon-Flers-Mortagne. “La part des anges” est conventionnée par le ministère de la Culture / Drac Normandie et la Région Normandie.

La Petite Fille sur la banquise d’Adelaïde Bon est paru aux Editions Livre de poche en mars 2019.

Tournée : le 28 avril 2026 à la Scène nationale 61 – Alençon / Flers / Mortagne ; les 6 et 7 mai 2026 à la Maison des Arts de Créteil ; du 17 au 22 novembre 2026 au CENTQUATRE-Paris ; les 13 et 14 janvier 2027 à La Passerelle – Scène nationale St-Brieuc ; les 21 et 22 janvier 2027 au Théâtre de Sartrouville – CDN Sartrouville ; le 29 janvier 2027 au Théâtre Roger Barat à Herblay-sur-Seine ; les 11 et 12 mars 2027 au Théâtre du Beauvaisis – Scène nationale de Beauvais ; les 18 et 19 mars 2027 au Bateau feu – Scène nationale de Dunkerque.