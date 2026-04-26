Révisions

Sous-titré « Phare de l’Antiquité au Moyen Âge : Histoire, architecture, iconographie et vestiges archéologiques », le livre de Baldassarre Giardina est le fruit de nombreuses années de recherche.

Depuis la fin du XIXe et le début du XXe siècle et les études historiques et archéologiques de E. Allard, L.A. Veitmeyer et He. Thiersch, peu de travaux ont été réalisés sur le sujet des phares. Aucune recherche universitaire à jour ou systématique n’avait été produite jusqu’à présent.

Tirant parti de l’abondante accumulation de recherches existantes, l’auteur a en outre rassemblé des preuves provenant de sources historiques et littéraires des périodes ancienne, médiévale et moderne.4

En parallèle avec cela, il a recherché de nouvelles preuves, données et découvertes scientifiques, et à partir de celles-ci, il a assemblé un cadre qui éclaire des aspects jusqu’alors non publiés de ces structures, en identifiant leurs caractéristiques archéologiques et typologiques.

Avec ce livre, l’auteur nous présente une exploration systématique du sujet, ses résultats étant organisés de manière à démontrer la forme la plus ancienne de ces structures et leur évolution.

jean-paul gavard-perret

Baldassare Giardina, Navigare necesse est, BAR edizioni, 2026, 360 p. – 108,00 €.