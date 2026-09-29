Corbeyran & Stéphane Perger, Conan Le Cimmérien – t.15 : « Une sorcière viendra au monde »

Contre une femme surgit des ténèbres…

Au cœur du royaume du Khauran, Contantinius vient de faire crucifier Conan. Il veut que celui-ci soit dévoré par des vautours. Il a donné des ordres pour que personne ne lui vienne en aide et va rejoindre la reine Taramis. C’est bien plus tard, dans la nuit, qu’un chef de bande de pillards donne à Conan la possibilité de se délivrer. Il en fait son débiteur, connaissant les talents de celui qui, hier encore, était le Capitaine de la garde royale.

Or, quelques heures avant, la reine Taramis est réveillée par un murmure. Elle voit un halo blanchâtre apparaître qui révèle sa sœur jumelle Salomé. Cette dernière avait été sacrifiée car elle portait sur le bras, la marque de la sorcière. Elle vient prendre ce qu’elle estime lui appartenir. Elle est aidée par Constantius, le chef d’une franche compagnie. Et Salomé prend la place de sa sœur, son physique, et transforme un royaume florissant en enfer.

Conan, remit de ses blessures veut se venger et quand le Cimmérien…

Corbeyran s’approprie l’univers de Robert E. Howard et adapte une des nouvelles les plus emblématiques et fameuse qui ont pour héros le Cimmérien. L’intrigue s’appuie sur la magie noire, un sortilège qui va donner bien du fil à retordre au héros.

Composée en quelques jours, entre fin mai et début juin 1934, la nouvelle s’appuie sur deux des thèmes favoris de l’auteur. Il est fasciné par les liens entre sœurs et frères, ces êtres qui se retrouvent après une séparation plus ou moins douloureuse. L’autre thème que Howard aime développer concerne la paranoïa, cette pathologie qui touche des individus qui semblent pourtant sains d’esprit. Il ajoute, ici, le principe de la crucifixion, assimilant son héros à une manière de Christ. Ce dernier, même s’il n’a pas été le seul à subir ce supplice, reste le plus connu.

Comme chaque album de la série, celui-ci est complété par une postface érudite de Patrice Louinet, par les différentes recherches pour l’illustration de couverture et par l’hommage de six dessinateurs qui livrent leur version du héros.

La mise en images est l’œuvre de Stéphane Perger qui assure remarquablement le travail avec des couleurs directes attrayantes. Les mouvements des divers protagonistes sont retranscrits avec justesse. Les scènes relatives au passé s’identifient immédiatement, étant en noir et blanc. Les scènes de combats, de batailles, sont toniques et dégagent une belle énergie.

Un album d’une très belle qualité tant pour l’adaptation de la nouvelle que pour la mise en planches.

serge perraud

Corbeyran (adaptation et scénario) & Stéphane Perger (dessin et couleur), Conan Le Cimmérien – t.15 : « Une sorcière viendra au monde », Glénat, coll. Conan le Cimmérien, septembre 2026, 72 p. – 16,00 €.