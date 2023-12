Valéry Zabdyr, Injures précédant un amour légendaire

De zéro à l’infini

Valéry Zab­dyr (aka Molet) n’y va pas de mains mortes. Le voici mor­dant comme on ne l’avait jamais connu. Du moins en pre­mière par­tie, avant de se récu­pé­rer et nous avec pour un cer­tain sens de la vie. Mais il nous aura asséné notre dû. Trop peut-être.

Le flots d’injure ( il ya du Bloy, du Céline et du Nabe chez lui) fait que la coupe est pleine mais incon­tes­ta­ble­ment il existe là du souffle. L’auteur le sait.

Pour lui, les êtres humains ne valent pas l’humanité qui est en eux et même si elle est “pareille à la chauve-souris des poètes et des maré­cages hale­tants.” Les pre­miers ne donnent pas, contrai­re­ment aux seconds, la vie tant ils res­tent “abru­tis par l’abrutissement, salis­sant même la beauté des abru­tis et de l’abrutissement”.

L’auteur leur consacre sa haine. Est-ce joué ? Bien sûr. Mais pas seule­ment. Per­sonne n’est oublié dans ce Tar­tare de chair plus ou moins ava­riée et qui jus­ti­fie ce palabre poussé jusqu’au volon­taire écoeu­re­ment sus­cité par les “Sacs à fientes mul­ti­co­lores sem­blables aux yeux de vos mères, ces vieilles trai­nées qui vous ont chiés par leurs vagins”.

Face à lui, une voie et une voix sont pos­sibles lorsque le nar­ra­teur passe du col­lec­tif au sin­gu­lier en son “hour­rah amour”, sorte sinon d’aura du moins de suc­cé­dané ou d’impromptu éro­tique “qui mime, sans éclat, l’amour véritable.”

Néan­moins, cet anti-chant du cygne devient l’antichambre d’amour. En Bre­tagne, sa Natha­lie devient “un sublime pan de roc échappé de la rive bat­tue.” Grâce à elle, tout est hym­nique. et propre à une pré­des­ti­na­tion intime.

Une telle femme ne se quitte pas, ne se quitte plus.

jean-paul gavard-perret



Valéry Zab­dyr, Injures pré­cé­dant un amour légen­daire, Edi­tions Uni­cité, Saint Ché­ron, 2023, 107 p. — 14,00 €.