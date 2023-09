Collectif, Mutantisme 1.3

Méca­niques futuristes

Ce livre est la pour­suite des trois qui le pré­cèdent et qui tous défi­nissent le “mutan­tisme” qui, moins qu’une école, se veut une démarche col­lec­tive de com­por­te­ments et actions à appli­quer et réa­li­ser.

Sont donc pré­sen­tées ici des “machines com­por­te­men­tales” et une puis­sance créa­trice qui ont comme voca­tion l’élaboration de trois élé­ments : des modules concep­tuels, des créa­tions libres (“mutas­tases”) et des pro­to­coles d’action et de construction.

Tout cela est fait pour lut­ter contre l’enfermement. Et ce n’est pas un hasard si ce col­lec­tif tri­po­laire est né au moment du Covid. Mathias Richard, Nikola Aki­leus et Yoann Sarat dirigent cette machine qui invite son cercle à s’agrandir pour des ima­gi­naires du futur.

Ils veillent, pour ses pos­sibles, à dépas­ser ana­lyse et des­crip­tion en un appel à une liberté maxi­male pour élar­gir le réel dans divers “trips” inven­teurs d’utopies joviales et libertaires.

jean-paul gavard-perret

Col­lec­tif, Mutan­tisme 1.3, Edi­tions Caméra Ani­males, Mar­seille, 2023, 156 p. — 15,00 €.