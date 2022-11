Yves Sente & Iouri Jigounov, XIII — t.28: “Cuba, où tout a commencé”

Un retour mou­ve­menté à Cuba

L’amné­sique le plus célèbre de la bande des­si­née perd à nou­veau la mémoire. Celle-ci est repro­gram­mée par Janet, la pré­si­dente de la fon­da­tion May­Flo­wer qui vire, sous son impul­sion, vers l’extrême-droite. Elle uti­lise, pour cela, les ser­vices d’un hacker et lui fait por­ter des lunettes munies de camé­ras qui lui per­mettent de voir en temps réel ce que voit Jason, qui il ren­contre, où il est.

Dans la pri­son de Boniato, au nord de San­tiago, à Cuba, le direc­teur menace un cer­tain Tadine, ou Petrov, car le mail que celui-ci lui a fait envoyer reste sans réponse. Tadine répète l’adresse, boris­de­ni­sov, et assure que le cor­res­pon­dant payera.

À la Mai­son blanche, Jason, devenu conseiller spé­cial à la sécu­rité explique la pro­chaine mis­sion, qu’il va mener à Cuba, au secré­taire d’État à la Défense. Les ser­vices de ren­sei­gne­ments ont inter­cepté un mail envoyé à Mos­cou par Andres Tadine. Il veut aller cher­cher ce hacker excep­tion­nel pour favo­ri­ser la réélec­tion du Pré­sident et son acces­sion, selon les plans de Janet, à la vice-présidence.

À Mos­cou, au GRU, Boris Deni­sov piaffe. Il vou­drait vite récu­pé­rer le traître mais l’argent de la mis­sion tarde à arri­ver.

Au Canada, le géné­ral Ben Car­ring­ton, qui a annoncé qu’il comp­tait se pré­sen­ter à l’élection pré­si­den­tielle échappe de peu à un atten­tat.

Mais le Pré­sident en titre s’inquiète des pou­voirs gran­dis­sants de Janet. Il sug­gère que Jason Mac Lane ne revienne pas de Cuba. Celui-ci, sous l’emprise de Janet, est condi­tionné pour obéir…

Jean van Hamme avait déve­loppé, jusqu’au tome 19, une belle série d’aventures pour son héros. Il avait ouvert des pistes, laissé en sus­pens des situa­tions sim­ple­ment évo­quées. C’était le cas pour le séjour de XIII à Cuba dans le tome 10. Yves Sente, après une courte adap­ta­tion en repre­nant la série quatre ans plus tard, maî­trise son sujet et uti­lise des évo­ca­tions pour faire res­sur­gir une par­tie du passé de Jason en lien avec ce qui avait été évo­qué plus ou moins suc­cinc­te­ment dans de pré­cé­dents épi­sodes.

S’il révèle les rai­sons de sa pré­sence à Cuba, le nou­veau séjour est l’occasion de beaux retour­ne­ments de situa­tions qui vont enchaî­ner sur de nou­velles révé­la­tions. Le scé­na­riste n’épargne pas sa peine et mouille la che­mise pour une cohé­rence sub­tile entre un passé tonique et un pré­sent dynamique.

Iouri Jigou­nov assure donc, après Alpha, le des­sin de cette « seconde sai­son ». Son style est assez voi­sin de celui de William Vance et son des­sin réa­liste donne une belle sta­ture aux pro­ta­go­nistes. Le tra­vail sur les expres­sions est tan­gible. Les décors sont peau­fi­nés et détaillés.

Bruno Tatti use d’une palette de teintes cou­rantes, celles de vête­ments clas­siques por­tés par les hommes, les mili­taires et donne un peu de fan­tai­sie avec ceux des dames. Il recrée une atmo­sphère pro­pice aux dérou­le­ments du scénario.

Ce nou­veau tome divulgue de nou­velles révé­la­tions sur le passé de Jason, mises en scène avec tonus et très agréa­ble­ment mises en images tant au point de vue du des­sin que des couleurs.

lire un extrait

serge per­raud

Yves Sente (scé­na­rio), Iouri Jigou­nov (des­sin) & Bruno Tatti (cou­leurs), XIII — t.28 : Cuba, où tout a com­mencé, Dar­gaud, octobre 2022, 48 p. — 12,50 €.