Pierre Garnier, La beauté du monde

Dans le jeu du vide et du silence

Dans ce petit livre et comme l’écrit dans sa pré­face Marianne Simon-Oikawa, tout Gar­nier est là : « la poé­sie en vers, les poèmes spa­tiaux dans les­quels les mots sont trai­tés comme des images, le fran­çais et le picard, langue fami­lière de l’enfance ».

Marianne Simon-Oikawa était sans doute une des plus adé­quates pour effec­tuer le choix que recèle un tel livre : elle a col­la­boré avec Pierre et Ilse Gar­nier et tra­vaille sur les poètes spa­tia­listes dont le poète fut le maître.

Se retrouvent donc ici les deux aspects du créa­teur : la poé­sie “clas­sique” et la visuelle (ou spa­tiale). Par­fois, elles se rejoignent puisque en l’une peut se défi­nir l’autre.

Gar­nier enfant s’infiltrait dans l’espace : “l’institutrice écri­vait sur une ligne / dix mil­lions / l’enfant dis­po­sait les zéros autour du un / / — et il obte­nait un beau ciel”.

L’inverse est vrai aussi là où, par exemple, l’exclamation de la goutte de pluie sur un trot­toir devient ” p!luie pl!uie plu!ie plui!e // plu!ie plui!e p!luie plu!ie // pl!uie plu!ie plui!e p!luie II plui!e p!luie plu!ie pl!uie’”.

L’auteur demeure tou­jours un inven­teur qui a fait — à tous les sens du terme — bou­ger les lignes.

Dans le jeu du vide et du silence, l’un et l’autre sont enceints de ce qui semble n’être retenu qu’à presque rien : des mots ou leurs bribes.

jean-paul gavard-perret

Pierre Gar­nier, La beauté du monde, Fidel Anthelme X, Col­lec­tion « La Petite Motesta » décembre 2021, 48 p. — 10,00 €.