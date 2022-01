Soule­ver tout ce qui se cache

Anna Jouy pro­pose ici des his­toires de famille. Elle rapièce ce qui était décousu ou trop mal cousu car “Après tout, les femmes sont toutes des tacons généa­lo­giques ! Hya­cinthe, Maria Agathe, Emma, Mar­gue­rite. Et moi. ”

Sa famille a choisi le secret. L’auteure le dégou­pille pour tra­duire ce qui se cache der­rière la mère des hommes ou celle qui est res­tée vieille fille. La pre­mière ne connut qu’une flo­pée de gosses qui “s’entassaient dans la même chambre”. En bonne mère, “Elle en a appris les appé­tits, les péchés de chair, ceux que les prêtres arrachent de la bouche quand ils tiennent leurs ouailles à genoux dans ses iso­loirs. Elle a appris qu’il fal­lait se puri­fier de ces choses dégoû­tantes, néces­saires mais dégoû­tantes.“

Car elle sait que l’amour trop sou­vent échappe au coeur pour des­cendre dans le ventre.

Anna Jouy explore des démons ou ce qui est pris pour tels. Et dans ce but, elle a punaisé sur la table les pho­tos des pro­ta­go­nistes de l’histoire “comme une car­to­man­cienne” puisque toutes ces femmes appar­tiennent au gens du voyage.

Cer­taines sont des beau­tés furieuses, d’autres sont lai­de­rons : mais là n’est pas, n’est plus la question.

Elles se sont tues, néan­moins l’auteure leur redonne voix, épèle leurs silences, réanime leurs images. C’est une reprise contre tous les baillons à coups de superbes des­crip­tions et évo­ca­tions. Au besoin, elle ima­gine pour expri­mer l’aphasie.

C’est cet empê­che­ment qui la pousse à écrire, “parce qu’il faut que ça sorte” là où du silence se perce l’énigme au nom de la mère, du père et de toutes les femmes de la mai­son que, en mou­rant, ce père “a fer­mée, comme si de rien n’était,”

Reven­di­quant son propre éton­ne­ment pour les gens, les choses et les secrets qu’ils recèlent, la poé­tesse pour­suit le désir de sou­le­ver tout ce qui se cache ou qu’on lui cache.

jean-paul gavard-perret

Anna Jouy, Filière de femmes, édi­tions Sans Escale, Paris, 2022, 124 p.