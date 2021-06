Patrick Cothias & André Juillard, Les 7 vies de l’Épervier — Troisième époque, t.02 : “.…Qu’est-ce que ce monde?”

Un com­plot et quel complot !

Le pre­mier tome de ce nou­veau cycle est paru le 10 jan­vier 2014. Les auteurs ont fait patien­ter leurs lec­teurs plus de sept ans avant de pro­po­ser une suite. Mais le souffle est intact, la verve constante et la nar­ra­tion tou­jours aussi tonique et fluide.

Il s’agit d’un récit de cape et d’épées dont on retrouve les élé­ments fon­da­teurs du genre avec un grand plai­sir. Serons-nous tou­jours accros aux Trois mous­que­taires ? Les duels se suc­cèdent entre les che­vau­chées, les com­bats à l’épée, la guerre, les com­plots fomen­tés par des per­son­nages hauts en couleurs.

Dans cette Troi­sième Époque, Ariane de Troïl est reve­nue en France accom­pa­gnée de Beau, le Mohawks avec qui elle a convolé en Nouvelle-France, Gabriel de Troïl, son père, et Ger­main Grand­pré, son ancien vio­leur devenu amant de cœur. Elle veut revoir Ninon, le fruit du viol, qui avait été confiée à la famille du capi­taine de Len­clos et retrou­ver l’enfant qu’elle a eu avec Louis XIII, il y a vingt ans, qui lui a été enlevé sitôt né, le 14 jan­vier 1622.

En ce mois de mai 1642, Louis XIII et Riche­lieu, après avoir conquis l’Alsace et l’Artois, veulent pous­ser leur armée jusqu’aux Pyré­nées.

À Paris, Ariane et Ger­main com­battent vic­to­rieu­se­ment une horde d’argousins aux ordres du vicomte Roque­feuille, qui veut ven­ger la muti­la­tion dont il la sait res­pon­sable. Ils arrivent chez le capi­taine Len­clos, le père nour­ri­cier de Ninon, pour la voir par­tir en colère. Il remet à Ariane, de la part du duc d’Orléans, une lettre por­tant seule­ment : 14 jan­vier 1622. Devant lui, elle le somme de s’expliquer et de lui livrer les res­pon­sables de l’enlèvement de son bébé. Il lui révèle que celui-ci est vivant, qu’il a reçu une bonne édu­ca­tion et qu’il est en route pour retrou­ver le roi vers les Pyré­nées. Il refuse d’en dire plus pour le moment, lui disant qu’elle doit comp­ter sur son ins­tinct mater­nel pour le recon­naître dans la foule qui entoure le roi.

Mais com­ment Ariane peut-elle ima­gi­ner qu’un com­plot se trame qui va peut-être lui être fatal et que son ennemi le plus acharné ne désarme pas…

Patrick Cothias intègre d’une belle manière une trame his­to­rique authen­tique, des per­son­nages réels avec ses héros de fic­tion. Le Duc d’Orléans, le frère du roi s’entretient avec Ariane, Riche­lieu s’entiche de Beau pen­sant en faire un acteur de ses intrigues. Et bien sûr l’indomptable Ariane, qui assume son indé­pen­dance et mène sa barque avec fougue, ren­contre de nou­veaux pro­ta­go­nistes qui jouent leur par­ti­tion avec talent.

Le récit est rythmé, le déve­lop­pe­ment de l’histoire est assuré, entre moments de fortes ten­sions et pauses, entre com­bats féroces et ins­tants plus tendres.

Et puis… Et puis il y a le des­sin et la mise en cou­leurs d’André Juillard. Jusqu’où celui-ci développera-t-il son immense talent ? D’album en album, il donne des planches tou­jours plus abou­ties, tou­jours plus admi­rables. Avec son trait déli­cat il fait pas­ser les pires vilé­nies. Chaque détail de ses des­sins est tra­vaillé. Les équi­pe­ments des sol­dats, la vêture des inter­ve­nants, les décors dans les­quels ils évo­luent, les acces­soires uti­li­sés révèlent un soin méti­cu­leux, une recherche docu­men­taire appro­fon­die.

Cet album sait faire par­don­ner sa si longue attente pour son intrigue presque plus vraie que la réa­lité et cette gale­rie de per­son­nages remar­qua­ble­ment mise en images par un créa­teur au pinacle de son art.

serge per­raud

Patrick Cothias (scé­na­rio) & André Juillard (des­sin et cou­leur), Les 7 vies de l’Épervier - Troi­sième époque : t.02 :”…Qu’est-ce que ce monde ?”, Dar­gaud, mai 2021, 56 p. – 14,50 €.