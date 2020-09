Henk Van Rensbergen, Abandoned places

Poétique des ruines

C’est un monde perdu et dis­paru qu’évoque les pho­to­gra­phies de Henk Van Rens­ber­gen. Elles ouvrent tout un champ d’interprétation : « Mes pho­tos, en appa­rence objec­tives, laissent le champ libre à toute inter­pré­ta­tion. En der­nière ins­tance, c’est le spec­ta­teur qui va réécrire l’histoire de ce qui s’est passé dans ces lieux ; c’est son ima­gi­na­tion qui va leur redon­ner vie.» écrit l’artiste.

Celui qui est pilote de ligne pro­fite de ses escales en divers lieux du monde pour recher­cher, explo­rer les lieux aban­don­nés et en révé­ler la beauté. Un cime­tière flot­tant de navires de guerre en France, un parc à thème inondé à la Nouvelle-Orléans, un sana­to­rium en Abh­ka­zie, un love hôtel oublié au Japon, un palais Renais­sance sur un lac ita­lien servent de points de capi­ton propres au rêve et à l’imagination.

L’auteur double ses images d’anecdotes qui illus­trent ses décou­vertes et ses états de tels lieux et ce, en une sorte de poé­tique des ruines et leurs vides qui demeurent d’une cer­taine manière han­tée.

Sur­git une his­toire de regard, mais autre chose encore et comme au dedans des yeux.

L’image défait les liens du visible pour que l’insaisissable prenne para­doxa­le­ment « corps » et afin que les lieux oubliés reçoivent une den­sité dia­phane ou plus maté­rielle.

Ils sont tirés hors de leur som­meil de larve pour rede­ve­nir papillons. Ils donnent à leurs formes en désué­tude une pos­si­bi­lité de cadences vitales.

jean-paul gavard-perret

Henk Van Rens­ber­gen, Aban­do­ned places, coll. Pho­to­gra­phie — Aler­na­tives, Gal­li­mard, Paris, 2020.