Yves Ternon, L’Empire ottoman. Le déclin, la chute, l’effacement

L’empire otto­man d’hier et peut-être d’aujourd’hui

On lira avec un double inté­rêt le très dense livre d’Yves Ter­non sur le lent déclin et la dis­pa­ri­tion de l’Empire ottoman.

Tout d’abord, il inté­res­sera les pro­fes­seurs de lycée qui enseigne ce thème dans la spé­cia­lité de Géo­po­li­tique. Car l’étude fait un point pré­cis sur la for­ma­tion de cet empire, sur son expan­sion mili­taire et la « sur­ex­ten­sion impé­riale » pour reprendre le concept de Paul Ken­nedy qui en marque le coup d’arrêt.

L’analyse des blo­cages internes et des ambi­tions externes démontre le méca­nisme, en réa­lité lent, qui a entraîné un affai­blis­se­ment irré­mé­diable de cet empire qui consti­tua la deuxième offen­sive de l’islam contre l’Europe.

Ensuite, l’ouvrage per­met de com­prendre les res­sorts de la poli­tique néo-ottomane du gou­ver­ne­ment turc actuel qui s’appuie sur la nos­tal­gie de l’Empire des sul­tans, sa récu­pé­ra­tion pro­pa­gan­diste et ses héri­tages géo­po­li­tiques (pen­sons à la Libye).

L’histoire nous montre qu’on est passé d’un otto­ma­nisme à un natio­na­lisme turc, et qu’on arrive à une syn­thèse des deux.

Mais que ce soit l’un ou l’autre, on remarque que les mino­ri­tés, sur­tout chré­tiennes, sont tou­jours les vic­times de cette his­toire, entre dhim­mi­tude, enlè­ve­ments, mas­sacres et géno­cide.

Là aussi, la moder­nité dont se reven­di­quaient les Jeunes Turcs – et le modèle révo­lu­tion­naire fran­çais, point sur lequel l’auteur aurait peut-être davan­tage dû insis­ter – a conduit à une radi­ca­li­sa­tion des rap­ports politiques.

Bref, un livre d’histoire sur une actua­lité que l’on ferait bien de suivre de près.

fre­de­ric le moal

Yves Ter­non, L’Empire otto­man. Le déclin, la chute, l’effacement, édi­tions du Félin, 2020, 528 p. — 35,00 €.