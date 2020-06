Philippe Thireau, Victoria 5 B

Tango et abri­cots pas secs

“Si ni dieu ni diable ne font la police, j’donne pas cher de ceux qui res­tent.” (Ph. T.)

Philippe Thi­reau pro­pose un road movie qui dépote. D’autant plus que l’on se retrouve au cinéma. Et dans un film noir.

Il nous fait tra­ver­ser — non sans humour et éro­tisme — l’histoire du 7 ème art, des Frères Lumière (repris et cor­ri­gés) au cinéma de genre des années 50 dans un remix franco-américain.

La cote de confiance à accor­der au héros est basse. D’autant qu’en dépit de ses armes, il est de ceux qui finissent plom­bés. Mais avant que les der­niers coups cré­pitent, le voici saisi de fra­grances plus ou moins amou­reuses.

Entre ciga­rettes et Ricard, il y a de belles pépées. Elles sont fleurs et fruit. Tulipe et Abri­cot. Au début comme à la fin émerge Colette la col­lante. Elle n’avait pas besoin de reve­nir d’autant que ce n’était pas du pain béni. Sans elle, tout aurait changé.

Les femmes res­te­ront pour le héros une grande affaire. De vie et de mort. C’est pour­quoi, l’érotisme sans être passé à la trappe, ne suf­fit pas au salo­pard qui lui-même se fourgue dans de mau­vais draps. Et ça, dès le début.

Pour preuve, ça com­mence comme ça : “J’entends rien, plus rien j’entends ! T’entends ? J’veux plus rien savoir. Trop de choses, là, ça m’embarrasse, trop de choses sont arri­vées, comme ça, de tra­vers. Tout m’est tombé sur la gueule d’un coup.”

A par­tir de là, le livre ne se quitte pas. La ges­ti­cu­la­tion de ce sombre héros fan de Gar­del et le Tango argent teint est une trou­vaille. On sort de là à perdre haleine.

Un petit Ricard est néces­saire pour nous requin­quer de telles péré­gri­na­tions aussi tra­giques que farcesques…

jean-paul gavard-perret

Phi­lippe Thi­reau, Vic­to­ria 5 B, Edi­tions Lami­roy, coll. Cré­pus­cule, 2020 — 4, 00 €.