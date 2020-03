Florian Eglin, Représailles

Un polar glaçant

Un couple qui part en vacances se retrouve dans une situa­tion dra­ma­tique, frô­lant la mort et celle de leurs enfants à tout moment. Le roman­cier entraîne ses héros dans une série d‘actions et de réac­tions toutes plus vio­lentes les unes que les autres.

Il donne des des­crip­tions pré­cises, ne laisse rien igno­rer de la manière dont s’y prennent les pro­ta­go­nistes pour mena­cer, faire mal, se défendre, tuer ou pour le repos du guer­rier et de la guerrière.

Tom est écri­vain, pro­fes­seur de fran­çais et père de famille. Avec ses droits d’auteur, il offre des vacances à Adèle et à leurs deux fillettes. Ils ont choisi la Corse. Au volant de sa Mer­cedes, après une jour­née de voyage, ils approchent de leur but. La nuit est tom­bée et ils roulent sur une route déserte.

Un SUV les suit depuis quelques temps. Il se montre inquié­tant en les talon­nant, puis agres­sif et mena­çant quand il per­cute l’arrière de la voi­ture d’un choc dosé, maî­trisé. Ne réus­sis­sant pas à le semer, ne pou­vant pré­ve­nir la police car il n’y a pas de réseau, Tom pro­fite d’un par­king pour s’arrêter. Il fait demi-tour et vient se pla­cer face à la menace. Du SUV, trois hommes des­cendent, trois colosses.

Ils se pré­sentent comme des poli­ciers qui ont oublié leur badge, puis ils fixent une amende de 2 000 € et exigent la montre de Tom. Face au refus, ils deviennent très mena­çants, décri­vant ce qu’ils vont faire, à lui, à son épouse et à ses filles. Ces der­nières menaces sont tel­le­ment effrayantes que Tom entre dans une sorte de transe. Quand il reprend conscience, il a dans la main un cou­teau fétiche offert par un fan de son pre­mier roman et constate, tour­menté, que les trois hommes sont morts.

Mais cette légi­time défense va entraî­ner une réac­tion épouvantable…

L’intrigue se concentre sur un temps très court, à peine quelques jours, ne lais­sant ni répit, ni relâ­che­ment au couple. La pre­mière par­tie où l’auteur décrit ce qui va déclen­cher le drame et ses consé­quences se déroule sur plus de soixante pages. Il détaille les faits, l’interrogation, l’inquiétude, la peur qui s’installe puis l’angoisse.

Il intègre de menus évé­ne­ments, des bribes du passé. Et si l’action bru­tale de Tom se déroule dans un état second, il la revit avec minu­tie ne com­pre­nant pas lui-même qu’il ait pu faire une chose pareille.

Le roman­cier exploite les res­sources insoup­çon­nées des indi­vi­dus, les capa­ci­tés que cer­tains peuvent mettre en œuvre dans une situa­tion de crise, dra­ma­tique. Peut-on les défi­nir comme l’instinct de sur­vie, une expres­sion bien réduc­trice ?

Trois per­son­nages fémi­nins émergent et illu­minent, à leur manière, ce récit. Des femmes qui affrontent l’adversité avec pug­na­cité, prêtes à tout pour arri­ver à leurs fins.

Avec un couple de Suisses au cœur de la Corse, le roman­cier reprend des carac­té­ris­tiques des natifs de l’île et les tra­di­tions qu’ont leur prêtent. Flo­rian Eglin ponc­tue son his­toire de nom­breuses réfé­rences lit­té­raires, ciné­ma­to­gra­phiques et de don­nées de la culture popu­laire telles que les contes, la lit­té­ra­ture moyen­âgeuse.…

Repré­sailles est un roman gla­çant, féroce, aux rebon­dis­se­ments inces­sants, un de ces thril­lers épiques qu’on ne peut lâcher tant l’intrigue est tonique et la gale­rie de per­son­nages singulière.

serge per­raud

Flo­rian Eglin, Repré­sailles, Édi­tions la Bacon­nière, mars 2020, 384 p. – 20,00 €.