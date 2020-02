Dorian Cohen, Nous danserons un jour ensemble (exposition)

Jardins à la française

Après diverses visions d’ “Urba­nité” Dorian Cohen déplace quelque peu la focale de ses pein­tures à l’huile pour pro­po­ser des voyages plus agrestres là où la nature conti­nue de dan­ser sans pour autant s’abstraire tota­le­ment de mises en scènes qu’on nom­mera “à la fran­çaise” par oppo­si­tion à la vision anglaise du jar­din et du pay­sage.

Dorian Cohen dans le jeu des cou­leurs et des struc­tures crée tou­jours un uni­vers aussi oni­rique que réel. C’est du doua­nier Rous­seau mais selon une confi­gu­ra­tion post­mo­derne. Le peintre réaor­ga­nise l’espace et donne à sa vision du monde un lan­gage par­ti­cu­lier et recon­nais­sable parmi tous.

Réalisme et fan­tas­ma­go­rie coha­bitent dans ce voyage de la pein­ture et du pay­sage agreste. Le regar­deur se pro­mène dans ces jar­dins, entre maté­ria­lité et rêve, là où tout est recom­posé dans un topos où la vie res­semble à un étrange para­dis terrestre.

jean-paul gavard-perret

Dorian Cohen, Nous dan­se­rons un jour ensemble, L’Aparté, Iffen­dic, du 31 jan­vier au 27 mars 2020.