Michael Glück & Caroline François-Rubino, Sur l’aube d’un ciel taché d’ombre

Tout ce qui reste

La pro­blé­ma­tique d’un tel livre tient dans un para­doxe : concen­trer l’œil pen­dant un an et chaque matin sur « un dis­tique de peu » et sa ponc­tua­tion de des­sins eux aussi de peu et comme en dis­pa­ri­tion. L’identité dis­pa­raît si bien que le regardeur/lecteur, pour se repé­rer, tente de cher­cher des élé­ments habi­tuel­le­ment cen­traux mais qui font défaut.

Dès lors, tout se porte sur un exer­cice de mémoire aussi col­lec­tive que per­son­nelle et une dimen­sion extra-temporelle appa­raît à tra­vers des indices des des­sins qui — quoique a priori mar­queurs tem­po­raires — laissent dans une cer­taine zone de latence. Le vide crée donc un plein « en creux » par effet d’empreinte plus que de pré­sence. Les images suent l’oubli, les mots se cherchent car, le matin, « la langue encore ensom­meillée / cherche consonnes et voyelles ». Preuve que le temps n’est donc pas absence ou nul­lité : ce qui s’efface pos­sède un poids.

Les deux créa­teurs reprennent ainsi la pro­blé­ma­tique émise par Beckett dans Peintres de l’effacement : dans le por­trait, ce qui compte n’est pas le visage mais ce que l’auteur nomme la « visa­géité ». A savoir ce qui est der­rière ou au-delà des appa­rences. L’effacement crée donc un sens qui s’oppose à toute nos­tal­gie. En ce sens, Caro­line et Michael sont à leur manière néo-platoniciens. Ce qu’ils tentent n’est pas de l’ordre de la repré­sen­ta­tion mais du géné­rique. La dis­pa­ri­tion est donc insé­cable de la trace.

A la figu­ra­tion il faut pré­fé­rer la figure. Quelque chose y per­dure. Avant que tout ne dis­pa­raisse. Avec le temps.

jean-paul gavard-perret

Michael Glück & Caro­line François-Rubino, Sur l’aube d’un ciel taché d’ombre, Propos2editions, 2018, 100 p. — 13,00 €.