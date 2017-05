Mariette & Jean-Pierre Chambon, Naissance, vie, mort, résurrection des poupées

La reine d’un monde gothique

Sans jouer vrai­ment Saint Joseph ou Dieu le re-Père, Jean-Pierre Cham­bon devient le réci­pien­daire et le chantre des grandes heures de Mariette. Ou plu­tôt des accou­che­ments de ses pou­pées. Ama­teur d’images léni­fiantes s’abstenir. Car si Mariette fait dans la den­telle, celle-ci devient un écrin à han­tise.

Il faut par­fois avoir le cœur bien accro­ché même si du « monstre » sur­git un abîme d’amour. Exit le roman­tisme bas bleu : ici il se fait noir. Même s’il existe du rose dedans. Il est fort à parier que cer­tains mono­théismes — voire tous — craignent de telles résur­rec­tions. Mais Mariette n’en a cure : elle pour­suit ses opé­ra­tions, ses ouver­tures. Elles n’enlèvent rien à la ques­tion : que faire avec un corps ? Que peut-il faire, que peut-il don­ner ? Cha­cun est ouvert mais pas à la manière de celui des pou­pées de Bellmer.

Mariette est à la fois plus radi­cale et plus drôle que lui. Si bien que les pou­pées sont autant de fan­tômes : les morts habitent les vivants. L’inverse est vrai aussi. Au milieu d’étoffes et reliques litur­giques, Mariette reste donc la reine d’un monde gothique. L’ouvrir per­met de trou­ver un cœur à l’intérieur. Vêtu de plumes, il répond à un prin­cipe supé­rieur brodé avec des perles.

jean-paul gavard-perret

Mariette & Jean-Pierre Cham­bon, « Nais­sance, vie, mort, résur­rec­tion des pou­pées », texte entiè­re­ment cal­li­gra­phié en 34 exem­plaires, Edi­tions La Mai­son de Mariette, Saint Laurent du pont, 2017 (et expo­si­tion même lieu du 21 mai au 29 octobre).