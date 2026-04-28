Gareth Brown, La Société des objets magiques

Un monde mystérieux parallèle au nôtre

Après Le Livre des Portes (Sonatine – 2025), Gareth Brown propose ce nouveau roman d’aventures fantastiques mettant en scène une société secrète londonienne et des objets magiques qu’il faut protéger d’un usage criminel.

Imelda Sparks, en 2015, avec l’Atlas des choses perdues, un guide menant à des artefacts magiques, traque ceux-ci depuis trois mois. Elle a trouvé déjà quelques pièces et est en recherche dans le désert du Nevada pour les rapporter à Frank, pour les ajouter à la collection de la Société des objets magiques. Mais, face à une menace, elle recule et tombe, se tuant.

La suite se déroule en 2025, principalement axée autour du 114 Bell Street à Londres, une librairie. C’est un lieu que Magda Sparks affectionne particulièrement. C’est aussi, en sous-sol, le siège de la Société des objets magiques, dont Magda est membre depuis dix ans, ayant pris la suite de sa mère. Elle vient de boucler les corrections de son septième roman quand Franck convoque une assemblée générale car un nouvel artefact a été détecté. C’est un événement car cette société a pour objet de recueillir les pièces magiques disséminées dans le monde pour les protéger, les cacher. Il faut faire vite pour récupérer cette pièce de jeu d’échecs à Hong Kong afin qu’elle ne tombe pas entre de mauvaises mains. Et c’est Magda qui part mais, sur place…

Le romancier imagine un retour de la magie qui se concentre dans quelques objets permettant à ceux qui les possèdent, d’acquérir des pouvoirs. Or, ces derniers peuvent être maléfiques. C’est la raison de l’existence de cette Société d’éviter que ces objets ne soient utilisés par des mains criminelles.

L’intrigue, si le cœur se situe à Londres, se déploie sur différents continents, insufflant au récit une belle dose d’aventures. L’héroïne va devoir affronter des adversaires déterminés à s’emparer de ces objets magiques. Or, chaque objet possède une histoire, un pouvoir, ses règles propres et les dérives possibles s’il tombait entre de mauvaises mains sont effrayantes. Ceci oblige les protecteurs à faire preuve d’ingéniosité, de courage.

Autour de Magda, Gareth Brown installe une suite de personnages attachants, ceux proches de l’héroïne, mais aussi un Méchant. Or, peu à peu, l’auteur fait découvrir son passé, les traumatismes subis qui l’ont poussé à être ce qu’il est. La galerie n’est pas manichéenne avec les vrais bons et les affreux méchants. Les relations ne sont pas simples et les nombreuses failles des uns et des autres enrichissent l’histoire.

Ce nouveau roman de Gareth Brown est rythmé à souhait, faisant alterner actions et révélations, suscitant la tension, un suspense, le tout porté par un groupe de protagonistes bien construits.

serge perraud

Gareth Brown, La Société des objets magiques (The Society of Unknowable Objects), traduit de l’anglais (Écosse) par Pierre Szczeciner, Sonatine, avril 2026, 480 pp. – 24,90 €.