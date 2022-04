Christophe Esnault, Aorte Adorée — Se pendre et autres idées géniales quand on s’ennuie le dimanche

Sortie de secours

Chris­tophe Esnault est du genre pré­ve­nant. Il offre géné­reu­se­ment 32 pro­po­si­tions pour se sui­ci­der. Mais, qu’on se ras­sure, toutes ne finissent pas mal.

En par­ti­cu­lier, la der­nière qui donne son titre au livre — “Aorte Ado­rée” : “Je ne la tranche pas, elle est trop belle”. Si bien qu’une cer­taine beauté incar­née per­met de sur­seoir à l’exécution capitale.

Mais l’auteur est encore plus atten­tif et atten­tionné. Il décon­seille l’utilisation du mixeur. Il entraîne un bouillon­ne­ment san­guin qui peut affo­ler le pré­ten­dant à la camarde. Il risque même d’appeler le SAMU, si bien que tous ses efforts seraient per­dus.

Il décon­seille tout autant la mort aux rats qui pro­voque de si ter­ribles affres qui risquent de mettre à mal l’adage : “Recher­cher la dou­leur est une fête”. Cette pra­tique véné­neuse est donc à éviter.

Restent des solu­tions plus enjouées. A ce titre, la défe­nes­tra­tion per­met de jolis sauts et crée une sorte de poé­sie vol­ti­geuse. C’est aussi le cas du Des­top qui per­met de venir à bout d’un “ave­nir bou­ché”. A l’inverse, un acci­dent pro­vo­qué peut entraî­ner des consé­quences néfastes pour des qui­dams qui n’ont rien demandé et qui espé­raient conti­nuer leur route sur le che­min de leur exis­tence.

De même, les docu­ments pris même en masse sont décon­seillés car la mort n’est pas sûre. Mais la drogue est recom­man­dée et ce, dans l’esprit de Vaché. De même que glis­ser dans une rivière (comme Vir­gi­nia Woolf le fit) est du plus bel effet.

En outre, il existe des méthodes plus douces. La psy­cha­na­lyse assure la ruine finan­cière et l’exécution qui en découle mais nous pou­vons aussi faire d’un homme son ennemi. Il assu­rera le tra­vail à notre place.

Sans comp­ter qu’un mariage raté peut faire l’affaire comme d’ailleurs le sui­cide du même aca­bit : il suf­fira de ne pas se décou­ra­ger et de recom­men­cer jusqu’à ce que mort s’en suive.

jean-paul gavard-perret

Chris­tophe Esnault, Aorte Ado­rée — Se pendre et autres idées géniales quand on s’ennuie le dimanche, Conspi­ra­tion édi­tions, 2022, non paginé - 7,00 €.