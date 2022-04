Philippe Pelaez & Laval NG, Furioso — t.01 : “Garalt est revenu”

La trans­po­si­tion d’un magni­fique poème moyenâgeux

Philippe Pelaez s’inspire du poème épique, Orlando Furioso, écrit par l’Arioste entre 1505 et 1516. Il compte, dans son ultime ver­sion de 1532 pas moins de 4842 hui­tains.

Ce poème s’inscrit dans la guerre que se livrent Char­le­magne et Agra­mant, le roi des Maures d’Afrique. Il suit trois prin­ci­paux fils conduc­teurs : la guerre entre­prise par Agra­mant, la pas­sion mal­heu­reuse de Roland pour Angé­lique et l’amour du païen Roger pour la chré­tienne Bradamante.

Un homme, sur un hip­po­griffe, par­court de vastes ter­ri­toires avant de devoir com­battre une troupe de bri­gands. Vain­queur, il ques­tionne le sur­vi­vant sur l’origine de son beau che­val. Il appar­te­nait à une dame qu’ils ont enle­vée pour la livrer à l’orque dans la Baie du Tom­beau. Celui qui dit alors s’appeler Garalt s’empresse de la secou­rir.

Roland, sans pitié, tranche la tête de l’émissaire qui lui remet la ville et ouvre le temps du pillage, de la rapine, l’heure du sang et de la vin­dicte. Ivre de rage, il a déjà jeté en pâture Angé­lique au monstre marin. Aussi lorsqu’il apprend que Garalt, ce guer­rier qu’il a tué de ses propres mains, est revenu, sa fureur n’a plus de limites. Qui pourra l’arrêter…

Philippe Pelaez, tout en conser­vant la triple intrigue a quelque peu éla­gué dans le poème, celui-ci com­por­tant nombre de per­son­nages secon­daires, des rebon­dis­se­ments inces­sants. Il a res­serré l’intrigue, sup­primé des pro­ta­go­nistes peu consis­tants et choisi de se concen­trer sur l’affrontement entre Garalt et Roland.

Il donne alors un roman gra­phique plus sombre que le poème ori­gi­nal, oubliant la veine sati­rique de L’Arioste, pour un cruel réa­lisme. Il n’hésite pas à repré­sen­ter des mas­sacres, des mon­tagnes de cadavres sur des champs de bataille. La mort tient la pre­mière place avec Garalt qui revient d’outre-tombe, les tue­ries, les exécutions.

Philippe Pea­lez accen­tue le côté fan­tas­tique, intro­dui­sant une part effrayante. La fée Mor­gane se trans­forme en sirène, puis en ser­pent. Puis appa­raît un loup gigan­tesque, tel que pré­sent dans la mytho­lo­gie nor­dique, Roland et son second.

Cepen­dant, il fait vibrer la fureur des héros, la furie de Roland devant son amour bafoué. Ce der­nier n’a rien de l’amoureux transi, mais tout d’un oura­gan que la vue du sang renforcerait.

En fait, c’est Laval Ng qui est à l’origine du pro­jet. Après avoir réa­lisé Alter (Dra­koo — avril et juin 2020), celui-ci a sou­haité conti­nuer à col­la­bo­rer. Il a pro­posé l’adaptation du poème épique. Si Phi­lippe Pelaez a assuré le scé­na­rio, c’est tout natu­rel­le­ment que Laval NG réa­lise le des­sin, lais­sant à Tanja Wenisch le soin d’assurer la mise en cou­leurs.

Il réa­lise des planches denses aux per­son­nages tor­tu­rés, mul­ti­pliant les hachures pour faire res­sor­tir les tour­ments tant phy­siques que psy­chiques des pro­ta­go­nistes. Le réa­lisme du gra­phisme est ren­forcé par un choix de cou­leurs crues.

Un cahier gra­phique est fourni, com­por­tant une étude éru­dite de Théa Piquet, pro­fes­seure émé­rite à l’université Aix-Marseille. Elle com­pare le poème épique Orlando Furioso à la réécri­ture qu’en fait Phi­lippe Pelaez dans son Furioso. Des esquisses, des crayon­nés, illus­trent agréa­ble­ment le texte.

Un pre­mier tome attrac­tif pour sa vision dif­fé­rente du Roland de Ron­ce­vaux, ser­vit par un gra­phisme tonique.

serge per­raud

Phi­lippe Pelaez (scé­na­rio d’après Orlando Furioso de l’Arioste), Laval Ng (des­sins) & Tanja Wenisch (cou­leurs), Furioso — t.01 : Garalt est revenu, Bam­boo, label “Dra­koo”, avril 2022, 56 p. – 14,50€.