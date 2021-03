Nuits blanches pour rêves d’enfance : entretien avec Jos Garnier (Sous les chapes grues)

Plutôt que de rele­ver des décombres de la vie, Jos Gar­nier donne libre cours à l’émotion de l’instant pour les ébran­le­ments pro­fonds qu’elle sus­cite. Cette cap­ta­tion est plus per­ti­nente même si demeurent bien des retours amonts qui nous obligent encore à exis­ter à l’essai dans nos errances et nos erreurs. Sous les chapes grues fait émer­ger des espaces de bouillonne­ments même si l’enfermement reste un pos­tu­lat de l’univers.

Mais l’exigence de liberté — for­melle com­prise — demeure et per­met d’avancer dans la com­pré­hen­sion d’une com­mu­nauté humaine au sein d’un mou­ve­ment qui déplace les lignes.

Jos Gar­nier, Sous les chapes grues, édi­tions Mila­gro, 2021, 48 p.

Entre­tien :

Qu’est-ce qui vous fait lever le matin ?

Une édu­ca­tion stricte ou une habi­tude… je ne sais plus.

Que sont deve­nus vos rêves d’enfant ?

Des nuits blanches d’adulte.

A quoi avez-vous renoncé ?

A l’insouciance.

D’où venez-vous ?

Je suis née à Paris puis lorsque j’avais 7 ans mes parents se sont ins­tal­lés à Mar­seille… depuis bien long­temps je fuis le monde urbain.

Qu’avez-vous reçu en héri­tage ?

Une sen­si­bi­lité à la musique… mon père jouait de plu­sieurs ins­tru­ments et on m’a assise sur un tabou­ret de piano à 6 ans.

Un petit plai­sir quo­ti­dien ou non ?

L’apéro.

Qu’est-ce qui vous dis­tingue des autres écri­vains ?

Oh je ne me prends pas pour un écrivain…

Quelle est la pre­mière image qui vous inter­pella ?

Peut-être la pieuvre géante de Vingt mille lieux sous les mers dans un livre rouge aux tranches dorées.

Et votre pre­mière lec­ture ?

Enid Bly­ton dans la biblio­thèque rose… un Oui-Oui ça compte ?

Quelles musiques écoutez-vous ?

Un spectre très large sui­vant le moment et l’humeur : j’ai beau­coup écouté du clas­sique de l’opéra du free jazz de la musique concrète et acous­ma­tique… Fauré Debussy Schu­bert Ravel Satie Carla Bley Robert Wyatt John Cage et plein d’autres mais ces der­nières années beau­coup d’électro

Quel est le livre que vous aimez relire ?

Les radis bleus de Pierre Autin-Grenier.

Quel film vous fait pleu­rer ?

Ele­phant man… « I am not an animal »…

Quand vous vous regar­dez dans un miroir qui voyez-vous ?

Je n’ai pas de miroir chez moi sauf un vieux miroir tout piqueté.

A qui n’avez-vous jamais osé écrire ?

Je crois que je finis tou­jours par oser d’une manière ou d’une autre.

Quelle ville ou lieu a pour vous valeur de mythe ?

L’Ultima Thulé, cette espèce de pou­mon marin flot­tant entre terre et mer à la limite des mondes connus fait bien voya­ger mon imaginaire.

Quels sont les artistes ou écri­vains dont vous vous sen­tez le plus proche ?

Anto­nin Artaud — Georges Per­ros – Jean-Claude Hémery – Mathieu Béné­zet – Gas­ton Miron – Pina Bausch — Kazuo Ohno — Chris­tian Bol­tanski — El Greco et d’autres encore qui me touchent et m’émeuvent.

Qu’aimeriez-vous rece­voir pour votre anni­ver­saire ?

Un bon pour aller voir les aurores boréales et les falaises de basalte de la sau­vage Islande

Que défendez-vous ?

La liberté

Que pensez-vous de la phrase de Lacan « l’amour c’est don­ner quelque chose qu’on n’a pas à quelqu’un qui n’en veut pas ?

L ’amour… quoi d’autre dans cette vie…

Que pensez-vous de celle de Woody Allen « la réponse est oui mais quelle était la ques­tion ?

Moi aussi par­fois je fais sem­blant de ne pas avoir bien entendu la question…

Et si le cœur vous en dit celle de Via­latte : “L’homme n’est que pous­sière c’est dire l’importance du plu­meau” ?

Le plu­meau, ça déplace la pous­sière d’un endroit à un autre, non ?

Quelle ques­tion ai-je oublié de vous poser ?

On s’arrête là ?

Entre­tien et pré­sen­ta­tion réa­li­sés par jean-paul gavard-perret pour lelitteraire.com, le 28 février 2021.