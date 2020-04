Le Désir : textes choisis et présentés par David Rabouin

« Et le désir s’accroît quand l’effet se recule… » (Cor­neille, Polyeucte, acte I, sc. 1)

Le célèbre kakem­pha­ton qui sert de titre à cette humble chro­nique vous per­met­tra de sou­rire un peu, du moins l’espérons-nous, en ces temps de confi­ne­ment triste où les ten­ta­tions sont réduites à quia, et où il n’est pas mau­vais de son­ger, ne serait-ce que pour sup­por­ter l’instant pré­sent, à ce que l’on fera plus tard, après la Libération.

Le volume pré­senté par D. Rabouin per­met de com­prendre le désir et ses enjeux. L’introduction, d’une tren­taine de pages, brosse le por­trait du désir : com­ment le maî­tri­ser ? com­ment dési­rer ne pas dési­rer (tout lec­teur de La Peau de Cha­grin de Bal­zac com­pren­dra ce phé­no­mène !), le désir est-il réel­le­ment un fau­teur de trouble ? manque-t-il tou­jours son objet ? le sujet se retrouve-t-il obli­ga­toi­re­ment « fendu » dans la ten­sion vers le désir ?

Peut-on dési­rer trop, ou trop peu ? où se trouvent le bien et le mal, dans ce cas ? le désir ne résiderait-il pas seule­ment dans l’expérience, après tout ? l’ascèse est-elle une solu­tion ? le désir peut-il être mis à dis­tance ? objec­tivé ? peut-il être à la fois manque et débordement ?

Dans un style alerte et avec une belle agi­lité intel­lec­tuelle, David Rabouin répond à ces ques­tions en dres­sant un pano­rama des réponses appor­tées, dans une contex­tua­li­sa­tion tou­jours pré­sente et très sti­mu­lante. La deuxième par­tie de l’ouvrage pré­sente des extraits des auteurs majeurs ayant réflé­chi à la notion de désir. Elle est divi­sée en cinq par­ties regrou­pant des extraits d’œuvres, et dont les titres annoncent le contenu : « Ana­ly­tiques : le désir en mor­ceaux », « Thé­ra­peu­tiques : désir-maître et maîtres du désir », « Onto­lo­giques I : le manque à être », « Onto­lo­giques II : le grand désir », « Poli­tiques : l’état du désir ».

Chaque extrait d’auteur est pré­cédé d’une pré­sen­ta­tion en deux colonnes, sur une page envi­ron, qui contex­tua­lise l’extrait, ce qui peut évi­ter cer­tains contresens.

La troi­sième par­tie prend la forme d’un « vade-mecum » qui reprend les mots-clés connexes à la notion de désir : appé­tit, ascé­tisme, ata­raxie, etc. Cet outil est très inté­res­sant car il per­met de mieux pro­blé­ma­ti­ser encore la notion de désir, par­fois à l’aide de ses anto­nymes.

L’ouvrage se clôt sur une biblio­gra­phie com­men­tée, clas­sée en quatre sec­tions qui per­mettent une lec­ture pro­gres­sive : « les textes fon­da­teurs », « éthiques », « trai­tés des pas­sions », « modernités ».

Cet ouvrage, intel­li­gem­ment conçu, d’un for­mat pra­tique et d’un prix extrê­me­ment abor­dable, ren­dra de grands ser­vices aux étu­diants, en vue du pro­gramme de cette année (pour com­plé­ter leurs lec­tures) en ECE/ECS, et de celui de l’an pro­chain en classes pré­pa­ra­toires scien­ti­fiques (« La force de vivre »).

yann-loic andre

Le Désir : textes choi­sis et pré­sen­tés par David Rabouin, GF, 1997, 250 p. — 7, 90 €. (Classes pré­pa­ra­toires ECE/ECS actuelles, et futures MPSI/MP/PSI)