Benoît Martin, Minuit écartelé

Faim et fin

C’est parce que “La pureté des choses / dans le fond des rêves / rend impos­sible la vie / de nos organes” que demeu­rer dans le songe long­temps reste impos­sible. On aime­rait pour­tant, mais notre chair vivante incite tou­jours à une autre pré­sence.

C’est une loi humaine et vitale qui s’oppose for­cé­ment à une spé­cu­la­tion de ce qui est pris pour l’irréel mais ne l’est pas forcément.

Benoît Mar­tin nous le rap­pelle même s’il ne se résout pas à accep­ter cette dicho­to­mie où le prin­cipe de réa­lité fait la loi. Demeurent pour­tant des domi­nantes impal­pables qui s’opposent aux bru­ta­li­tés redon­dantes du réel. L’invisible est pré­sent mais for­cé­ment occulté : il n’est que plus cruel.

Si bien qu’entre ombre et lumière il faut trou­ver le bleu d’un clair obs­cur qu’une pho­to­gra­phie d’Irène Sinou sou­ligne dans ce livre pour faire le lien entre ses deux par­ties (mais pas seule­ment car la qua­lité des prises en exceptionnelle).

Reste l’arrière-pays qui ne se sai­sit que dans cet asile où l’insatiable rêveur est for­cé­ment remisé. Et dans une poé­tique de la ville, ses métros cli­que­tant et les roses blanches des réver­bères, le désir d’être sub­siste là où les hommes vivent et meurent. Par­fois, pour céder leur place à la faim inas­sou­vie de ceux qui tiennent encore.

Tout ici est pro­fond et serait presque magique sans le poids de l’existence qui mon­trer com­bien y bar­bo­ter n’est pas chose facile.

jean-paul gavard-perret

Benoît Mar­tin, Minuit écar­telé, pho­tos d’Irène Sinou, coll. L’Orpiment, Le Réal­gar, 2020, 140 p. — 13,00 €.