Wilfrid Lupano, Mayana Itoïz & Paul Cauuet, Le Loup en slip – t.04 : “Le Loup en slip n’en fiche pas une”

Inter­ro­ga­tion sur un sujet vital…

Le Loup en slip est le reje­ton enfan­tin des Vieux four­neaux (Dar­gaud), cette série où des retrai­tés refont le monde pour que règne, dans la bonne humeur, la fra­ter­nité, la liberté… et la paresse.

C’est au petit mar­ché, dans la forêt, qu’on trouve, entre autres, le bobuns dont se régale le Loup en slip. Il vient d’en ache­ter avec l’attention de se bom­ber les babines. Mais la bri­gade anti-loup l’arrête… pour vol. Or, c’est avec des sous qu’il a payé comme le confirme l’ours qui lui a vendu les bobuns. L’écureuil tei­gneux inter­vient. Il a enquêté. Le Loup ne tra­vaille nulle part, per­sonne ne le paye et pour­tant il a des sous.

Comme le Loup ne veut pas révé­ler d’où il tient cet argent, il est accusé de vol de sous et mis en pri­son. Dans la cel­lule voi­sine, il trouve pour com­pa­gnons deux voleurs patentés…

Dans le pré­sent album, Wil­frid Lupano et Paul Cauuet inter­rogent sur la réa­lité d’un tra­vail qui épa­nouit, sur sa valeur uni­ver­selle et sur son obli­ga­tion. Tout le monde tra­vaille dans la forêt. Seul le Loup n’en fiche pas une. Cepen­dant, l’enquête menée par la bri­dage anti-loup révé­lera que sous des appa­rences de flemme la réa­lité est tout autre et que le béné­vo­lat peut conduire à une acti­vité à temps plein.

Les scé­na­ristes traitent d’un sujet impor­tant, appor­tant une vision la plus large pos­sible. Mais ils le font avec humour, avec un plai­sir non dis­si­mulé. Cette comp­tine est ryth­mée au gré de dia­logues savou­reux, d’ inven­tions cocasses et d’expressions mali­cieuses. Le auteurs se livrent à une suite de rimes en « ouille » sédui­sante au pos­sible avec des mots tels que tam­bouille, nouille, embrouille, caram­bouille, fripouille…

Le gra­phisme de Mayana Itoïz met en valeur la teneur de ce conte, don­nant une dimen­sion poé­tique, un attrait cer­tain pour le contenu du scé­na­rio. Elle pro­pose des per­son­nages déli­cieux, aux atti­tudes fort bien étu­diées et res­ti­tue une para­bole ani­ma­lière de bien belle tenue dans une mise en page dyna­mique.

Un nou­vel opus par­ti­cu­liè­re­ment inté­res­sant sur une ques­tion fon­da­men­tale qui touche toutes les géné­ra­tions en deve­nir. Mais qui, pour les plus anciens, est à décou­vrir pour nour­rir, peut-être, des regrets.

serge per­raud

Wil­frid Lupano (scé­na­rio), Mayana Itoïz (des­sin et cou­leurs) & Paul Cauuet (par­ti­ci­pa­tion ami­cale et artis­tique), Le Loup en slip – t.04 : Le Loup en slip n’en fiche pas une, Dar­gaud, novembre 2019, 40 p. – 9,99 €.