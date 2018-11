Certaines l’aiment chaud

Colla­giste auto­di­dacte, Musta Fior aime jouer avec le feu. Et les fan­tasmes. Son nou­veau héros ramène ses clientes à l’espace d’un ordre de dépo­si­tion. Cer­taines fram­boises se trans­forment en un liquide liquo­reux. L’artiste va les cueillir dans cer­taines revues et livres “vin­tage”. Le suc vient une fois de plus affir­mer son auto­rité sur des fleurs cachées par d’autres afin que la morale soit presque sauve. Des pétales ont voca­tion de filtre pour évi­ter que l’image tombe dans le rouge.

Dès lors, elle se dédouble pour appro­fon­dir cer­taines tex­tures tout en recou­vrant des pos­sibles aux­quels l’artiste peut don­ner le nom d’histoires plus ou moins courtes, où se rejoue sans cesse une scène pri­mi­tive aux cou­leurs et assem­blages vifs qui sautent (presque) aux yeux.

L’aura indé­lé­bile est celui d’un plai­sir là où l’auscultation passe à l’occultisme (sauve maté­ria­liste — mais poé­tique tout de même). Musta Fior scé­na­rise le plai­sir : pas moyen de l’empêcher même si l’humour crée une conver­sion. Mais elle n’a rien de reli­gieuse. Chaque image est comme la vie : une suc­ces­sion de détails. Et ne pas entrer en eux revient à ne jamais entrer dans la vie.

Alors pour­quoi pas­ser à autre chose ? Ce serait super­fi­ciel et sans doute du gâchis.

Musta Fior amuse la gale­rie. Nous y avons notre place. Mais, contrai­re­ment aux pilleurs de sar­co­phages, en tant que voyeurs nous ne pou­vons voyeur aller droit aux bijoux ravis que Gynéco ravit.

jean-paul gavard-perret

Musta Fior, Rendez-vous avec Gyneco-Pervers, Edi­tions Culture Com­mune, Paris, 2018, 28 p..