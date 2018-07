Luigi Ghirri, The Map and the Territory

La ques­tion de l’objectivité

Luigi Ghirri né à Scan­diano (Emi­lie Romagne) il y a 76 ans est un poète de la vision. Il y mêle les grands angles pour les pay­sages à des prises plus étroites pour des por­traits sou­vent déca­lés et iro­niques. Peu à peu il a construit un nou­veau genre de géo­gra­phie très per­son­nelle.

Chaque fois il fait preuve de fas­ci­na­tion pour les repré­sen­ta­tions du monde sous forme de des­sins, films, pos­ters, cartes. Il accom­pagne ses cor­pus de textes théo­riques qui ont eu beau­coup d’impact sur la pho­to­gra­phie dans les années 70 et 80.

Le livre ras­semble les dif­fé­rences séquences de l’œuvre de « Foto­gra­fie del per­iodo iniziale » jusqu’à « In Scala ». Est donc visible la variété de l’œuvre et la curio­sité de l’artiste. Un tel tra­vail montre les dif­fi­cul­tés à appor­ter au terme « Réel ». Il prouve que l’affirmation du carac­tère objec­tif d’une repré­sen­ta­tion n’implique pas for­cé­ment une réfé­rence à l’Idéalisme trans­cen­dan­tal ce qui n’empêche pas — voire le contraire — de bien dis­tin­guer le réel de l’imaginaire.

La ques­tion de l’objectivité – « inso­luble » selon Lacan – per­met à l’Italien sert à repous­ser une per­cep­tion sen­sible trom­peuse. Il existe donc là un trou dans le sym­bo­lique qui crée une pos­si­bi­lité de sens là où l’apparence de réel ramène à sa fan­tas­ma­go­rie et son renversement.

jean-paul gavard-perret

Luigi Ghirri, The Map and the Ter­ri­tory, Mack Edi­tions, 2018, 350 p. - 45,00 €.