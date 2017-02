Pauline Sauveur, Chez Elle

Domaine de la lutte

Au fil du temps, et au lieu de dor­mir, Pau­line Sau­veur appris à écrire dans le noir. « Une feuille / Sous le réveil » et un feutre « Le bic peut ne pas, lui, / et alors au matin /vague trace d’une pointe sans encre /illisible ». Vient le temps ensuite de pho­to­gra­phier cette feuille et le monde qui se lève. Chez elle, ou ailleurs «presqu’île presqu’elle (…) j’habite chez elle et je dors dans le bureau ».

Pau­line Sau­veur ne demande pas beau­coup. Presque rien. Juste une chose : qu’on lui « foute la paix ». Pas aso­ciale pour autant. Elle a même vécu une exis­tence qu’on appel­lera conju­gale — choi­sir à ce point pour en par­ler le temps, le mode et l’usage.

Elle a com­pris avec le temps que celui d’être est essen­tiel. Alors trou­ver sa place néces­site un cer­tain espace ou recul. Regar­der, éprou­ver l’espace, les bruits. Sai­sir avec len­teur le lieu puis le rete­nir dans ce qui est son contraire : la photo, « l’instant pré­ci­pité ». Celui qui tient à une frac­tion de seconde. Celle de la déci­sion même si dehors rien ne change et si, pour quelqu’un d’autre, une telle photo semble sans objet.

Prendre ce temps creux, sai­sir une chose aussi simple qu’une chaise – « l’objet anthro­po­mor­phique qui révèle l’action de l’inaction » — ou les murs qui la contiennent. Pour cela, il faut un corps dont l’esprit s’échappe et reste libre. Bref, il faut qu’il soit aussi incer­tain qu’irréductible. Pour être aussi proche de soi que de sa chaise puisque nul n’est jamais aussi proche de soi que sa chaise. A par­tir de là, il est pos­sible d’écrire, pho­to­gra­phier le tout qui est rien. Voire de vivre.

jean-paul gavard-perret

Pau­line Sau­veur, Chez Elle, Lit­té­ra­ture Mineures, Rouen, 2017 — 8,00 €.