L’été, ne lisez pas, allez au bistrot !

Les imbé­ciles pensent qu’il faut lut­ter pour une société plus juste mais ils ne pensent jamais que cette lutte, si elle doit exis­ter, devrait pas­ser par une lit­té­ra­ture plus « juste » : Léon Bloy contre cette crotte de Le Clé­zio, par exemple. Pour­quoi sont-ce tou­jours les écri­vains médiocres qui éclipsent les écri­vains véri­tables ? Parce que les médiocres sont les reflets magiques de la foule non-créative.

C’est le maxi­mum que les foules anal­pha­bètes regardent, dans leur res­sen­ti­ment, comme une valeur de créa­tion. Ainsi, la liste des écri­vains lumi­neux, per­dus dans la pénombre fomen­tée par les écri­vants, est immense. Léon Bloy en est l’exemple type. Gadda, en Ita­lie, est un autre souffre-douleur des médiocres et Mir­beau et Dov­la­tov, et cætera. Ainsi, la lit­té­ra­ture rédac­tion­nelle nous couvre « de honte, pré­ci­pi­tée vers cette ruine et dans l’abîme où Dieu lui-même a peur de regar­der ».

Heu­reu­se­ment que la lit­té­ra­ture n’a aucune impor­tance sinon, non seule­ment Dieu aurait été sur­pris par cette par­tie de Sa Créa­tion, mais une fois créée, Il n’aurait pas pu la regar­der en face. En lit­té­ra­ture, il n’y a pas de ser­vice fait, même si cer­tains auteurs aiment mettre les pieds sous la table de ce qui a été déjà écrit mais sur­tout médité. Paul Valéry pen­sait que le « et cætera » n’avait pas de vie propre : les roman­ciers, tou­jours plus ignares et égaux, nous prouvent le contraire.

Ces écri­vants scé­na­ristes conti­nuent de pul­lu­ler comme des pots de chambre sur le des­sus des portes. Dans les films muets comiques, c’était amu­sant car neuf. Et puis, c’était de l’eau. Mais ce n’est pas grave. L’été, il ne faut pas lire mais aller au bis­trot ou se deman­der, sans tongs ni short, pour­quoi quand Gabin dit cette phrase banale : « T’as de beaux yeux, tu sais » dans Quai des brumes, l’émotion est maxi­male ? Je n’en sais rien et c’est dans ce résidu ani­mal du « je n’en sais rien » que la beauté réside et qu’elle maté­ria­lise ces « beaux yeux ».

Dans la phi­lo­so­phie du Vide chi­noise, on parle de mot-vide (même si les Chi­nois le consi­dèrent, au sens propre, comme essen­tiel et que je fais un contre­sens assumé) qui résume par­fai­te­ment les écri­vants qui croient que ne rien dire, sur­tout en enfi­lant les perles lexi­cales avec une gram­maire rédac­tion­nelle, est une source de plé­ni­tude. Les vrais écri­vains rompent le déve­lop­pe­ment continu de la comp­tine. Ils n’aiment pas les péri­pé­ties. Avant la péri­pé­tie, il doit y avoir un monde propre, ce qui est aussi rare que de pro­mettre une paire de fesses sans bouton.

Racon­ter des his­toires est une forme d’anencéphalie. Car, après tout, racon­ter des his­toires, ce n’est que racon­ter des his­toires et cette appa­rente tau­to­lo­gie est, au fond, une vérité à la fois banale et ter­ri­fiante si on la susurre avec dis­tance mais sans iro­nie. Il y a une forme d’anthologie de la flemme qui pour­rait for­mer un second tome à L’anthologie de l’humour noir, ser­vant lui-même de codi­cille à L’anatomie de la mélan­co­lie. Les écri­vains créent un espace-temps qui per­met aux sons d’accéder à « une réso­nance par-delà les réso­nances ».

Les écri­vants n’ont ni espace ni temps car leur éter­nité est une bévue aux allures de tinette, une éter­nité qui décompte le temps, une variante de la lésine. Les écri­vains cabossent leur vie, même en cos­tume cra­vate. Les écri­vants, c’est la porte ouverte aux huis­se­ries fer­mées dans le parc duras­sique dont on ne sort pas quand on y est entré puisque la paresse de n’avoir aucun style, en même temps que n’avoir rien cogité, n’est pas donné au pre­mier menui­sier venu.

Bon ! Voilà ! Après ma petite aigreur esti­vale (chaque année, on en soupe de l’été tou­jours plus épou­van­table en vieillis­sant), je vou­lais dire que, pen­dant ces pan­dé­mo­niaques mois de juillet et d’août où les cym­bales, les savates et les tours de piste tri­co­lo­ri­sés servent de sup­port aux deux neu­rones qui font cuire des sau­cisses et pédalent en famille, j’ai regardé un for­mi­dable docu­men­taire sur un bis­trot finis­té­rien Mon lapin bleu de Gérard Alle.

Là, il y a uni­vers. Dans le tré­fonds bre­ton, pas de gas­con­nades, pas de caviar­dages mais des fiasques de vin ordi­naire pour des gens dont le visage est une réclame pour le pas­tis et l’indulgence ! Là-bas, tout est brut de décof­frage, sans chi­chis, le contraire d’une plage ven­déenne, un peu misé­rable aussi. Les habi­tués sont des tatouages sur les bou­teilles qui trônent sur des éta­gères : ça bouge en fonc­tion du coude. Il n’y a pas de ces pare­ments de murs qui s’effondrent sur la chaus­sée au bout de quelques années.

Le gra­nit ne se liqué­fie pas. On y trouve des fon­tis inté­rieurs mal­gré tout, dans la pluie, sur le bord de la route. Par­fois, les cryptes anciennes, les car­rières mal ren­flouées cèdent. On pleur­niche un peu. On se sou­vient, avec cette pudeur qui fait pas­ser les larmes pour des rési­dus de gla­çons. On ren­contre la tau­lière, Yvonne qui « n’a pas le goût de l’extérieur » et n’a jamais quitté son hameau, sans être pour autant pro­vin­ciale. Elle aime son bar mais se décon­necte du « bla-bla de bar » en mar­chant ou en spé­cu­lant. Elle appelle tous ses clients « mon mignon ». Les verres ser­vis par Yvonne sont fonc­tion de la car­rure des types. Avec son fils Noël, sorte de faux idiot du vil­lage, féru de musique clas­sique, elle affirme : « les varia­tions sur un thème, c’est très beau ». Le bis­trot gazouille Bach.

Face à la caméra, elle évoque son esta­mi­net, son métier : « Pour ser­vir dans un bar, il faut se pré­pa­rer à cela… et la médi­ta­tion est idéale parce que jus­te­ment… Ma mère disait qu’il ne faut pas juger les gens trop vite à cause de notre ego… Notre men­tal ana­ly­tique, il est tel­le­ment en mou­ve­ment qu’il est prêt à faire un livre sur tout le monde, alors là, il faut se mettre en veilleuse… Si t’es capable de t’épurer et de te dépouiller pour écou­ter l’autre alors, comme dit Kipling, tu seras un homme mon fils… C’est pour ça que tenir un bar, c’est pas à 18 ans, mon mignon, il faut avoir des kilo­mètres au comp­teur ».

Elle ne lit que des auteurs qui lui donnent envie d’être meilleure : Zweig, Céline, Wilde. Aucun adhé­rent du parc duras­sique ! Quand elle parle de son oncle qui a ren­con­tré une femme plan­tu­reuse, elle résume splen­di­de­ment : « Elle avait de quoi réjouir la main d’un hon­nête homme … ». Après avoir tenu pen­dant 30 ans le petit bis­trot de cam­pagne Le lapin bleu, en pays bigou­den, Yvonne Salaün est une femme libre. En fin de docu­men­taire, elle sou­ligne : « Ma mémé disait si tu aimes tes frères humains, tu vas pas t’emmerder sur la pla­nète mais si tu les aimes pas, tu te plai­ras pas ici, ni nulle part… Ben voilà mon p’tit loup ».

Le décor du tro­quet est mini­ma­liste mais pas au sens des écri­vants. Il est simple avec quelques cartes de la Bre­tagne au mur, un zinc près duquel on s’assoit sur des chaises ordi­naires ou un banc, pas de tabou­ret ou de chaises hautes. Le tabou­ret est une affaire de gens sérieux. Les clients ont cet air simple de la Bre­tagne, bour­rus et affables pour peu qu’on sache dire merci en bre­ton ou juste « ma doué ! » devant un verre de rosé. Un client apporte des fruits de mer à Yvonne : « il faut lais­ser les fruits navi­guer dans la bouche avant de les cro­quer ». Ce n’est pas à la bonne fran­quette. C’est toute en noblesse et rete­nue, l’antithèse d’un salon lit­té­raire.

Il sem­ble­rait que le bar ait fermé au sens tem­po­rel du terme. Il reste ouvert grâce à Yvonne et au talent de Alle. L’avenir n’est qu’un pré­jugé après tout. Il se ne résume pas à l’addition des heures d’ouverture d’un endroit magique ou à une hypo­thèse que l’avidité n’aurait pas encore absor­bée ; pas plus qu’à la lente com­bus­tion d’espoirs irréa­listes. C’est avant tout une vue de l’esprit comme un encens qui vous imprègne dans un bis­trot sans anonymes.

Je repense à un autre docu­men­taire sur la Légion étran­gère dont les entraî­ne­ments en Guyane tour­nèrent à la mort d’un sol­dat dans l’Amazonie sans python et sans pitié. Le décès par noyade n’annula par les exer­cices mili­taires et la dureté des condi­tions d’existence de la sol­da­tesque. Après cette mort acci­den­telle, le jour­na­liste inter­roge, durant une veillée près du feu, alors que hamacs et mous­ti­quaires sont ins­tal­lés sous des tentes, un des légion­naires. « Alors, que dites-vous de l’évènement ? » questionne-t-il prêt à com­pa­tir. Le légion­naire, un gros dur anglo-saxon lui rétorque : « Where is the beer ? ».

Le bis­trot avant la littérature !

valery molet