Ne nous gardez pas de Cauda ! Oui-da Cauda ! (Pronostic vital engagé)

Dès les pre­mières lignes, on est pré­venu. Dans Pro­nos­tic vital engagé, Jacques Cauda nous ver­dit dans son uni­vers où le pêle-mêle marie l’impromptu en mena­çant le fourre-tout. Chez lui, sachez que les cha­rognes n’iront « même pas jusqu’au sépulcre ».

Les autres s’amuseront de ses tours de passe-passe grâce aux­quels des lapins mul­ti­co­lores sur­gissent des cha­peaux claques au milieu de la rue Vilin, là où la mère de Perec tenait un salon de coif­fure ; peigne en main, on y évo­quait « des scènes de sui­cides pour ani­maux » avant que cet uni­vers ne soit emporté par des fumiers en uni­formes Hugo Boss.

Cauda nous prend par la main pour évo­quer ce Paris où « les cor­beaux de son rêve » recons­ti­tuent les quar­tiers anciens avant d’imaginer Léa Sey­doux en Corse. Des échanges de mails s’ensuivent où Cauda, « ter­reur extra-terreur », répète que, hors l’amour, il n’y a que « la répé­ti­tion », c’est-à-dire un hom­mage du déjà-pressenti au déjà-vu selon une logique kier­ke­gaar­dienne.

D’une île de Beauté loin­taine, vague­ment allu­sive, nous pié­ti­nons la grotte de Las­caux au centre de laquelle « le rhino vient d’éventrer le bison dont les intes­tins se répandent en forme de vulve. Dans le puits de Las­caux, la vulve intes­ti­nale fait face au phal­lus érigé d’un chas­seur mort, tué par le bison » : quand je vous dis que tout est répé­ti­tion. Cela ne ressemble-t-il pas à l’affreux quo­ti­dien des sous-mariniers du métro où la mort danse entre les oreilles des casques à musique et tatouages ?

Très pro­fon­dé­ment, Cauda en infère que « le nombre de sosies est infini dans le temps et dans l’espace, ces sosies sont en chair et en os, ce ne sont point des fan­tômes, mais de l’actualité éter­ni­sée, comme l’a écrit Auguste Blan­qui ». Dans cette pers­pec­tive, les hommes ne sont que des « masques ajus­tés » que l’on com­mu­nique par Skype ou fusain inter­posé.

Lorsque l’on sait que Cauda est Chi­nois, comme cha­cun le devine, tout s’éclaire d’une large cuite au fond des abîmes. En effet, comme pour la pein­ture de l’empire du Milieu, son livre se découvre comme un rou­leau qui « se déplie ou se replie afin que le spec­ta­teur y fasse son che­min propre, s’y pro­mène. Le regard passé à l’intérieur de la sur­face en module aussi bien le sens que les sens ».

Inutile de vous racon­ter une his­toire, Cauda n’en a pas besoin ; il nous balade de délires sin­gu­liers en ténèbres régu­lières, de « sextes » en cita­tions de Moby Dick de Mel­ville ; comme ce der­nier, il voit l’univers comme une farce que la pré­somp­tion humaine ne peut consi­dé­rer que faite pour les bipèdes, ceux qui défèquent dans les pinèdes comme signe contes­ta­taire.

On oscille entre le gai venin et le gai vagin qui siffle sans ser­pen­ter au-dessus de nos têtes pour péné­trer au plus pro­fond de cet incons­cient dont on a cru à l’existence au ving­tième siècle comme si le fait de ne pas savoir quelque chose condui­sait méca­ni­que­ment à inven­ter une machi­ne­rie contre la mécon­nais­sance : désor­mais l’inconscient, ce sau­rien de mer, res­semble à ce qu’il reste du cir­cus maxi­mus.

Cauda ne nous laisse aucun répit. Ces zig­zags filent droit. Comme Bar­damu, nous voici embar­qués sur un rafiot : la tra­ver­sée de Nice à Boni­fa­cio prend des allures de titan qu’occuperait une tur­que­rie : le feu prend feu sur le paque­bot et à la panique suc­cède un sau­ve­tage car tout est faux sauf la pein­ture que l’on peut tirer d’un navire en flammes englouti par la mer tel un ciel de fresque. Seuls deux Chi­nois n’en réchappent pas. Les mêmes Chi­nois avaient été dévo­rés quelques pages plu­tôt par killer Cauda dans une orgie en forme de nems four­rés au trou de balle.

Il y a des romans faits pour que deux Chi­nois meurent, res­sus­citent pour se noyer. Pour un peintre, un nageur c’est tou­jours un noyé en puis­sance et un Chi­nois, un plat fin. Une fois en Corse, Cauda ou son hété­ro­nyme, Paul-Mario, retrouve la femme aimée ; un écri­vain se juge à la den­sité qu’il met dans le bazar et le jeu de l’amour.

Cauda s’étonne de la com­pli­cité de sa belle amie avec le ciel puisque « sa bouche déflore la lumière ». Elle est « au-dedans du bon » et « épouse le monde ». Cauda nous dit : sus au strass de l’ennui. Seul le flirt avec le ver­tige est béné­fique et « peindre c’est rendre son esto­mac public ». Après l’espace, le temps : dans une seconde par­tie, nous sommes en 1999 et Cauda nous parle de Che­vè­ne­ment à sa sauce, de bovines bova­riennes. Il s’interroge gra­ve­ment : « peut-on regar­der la télé et lire la Torah en même temps ? ».

Il s’inquiète du nombre crois­sant de phar­ma­cies à Paris. On y croise d’autres femmes : Alber­tine Sar­ra­zin et Marianne. Nous sommes en plein « tango der­viche » qu’assumerait un nou­veau neveu de Rameau, sacré­ment fou-dingue. Merci, Cauda, Jacques le non-fatalitaire comme le dirait la dive Arletty dans Hôtel du nord.

Entrons dans la danse avec lui puisque nous sommes « sans impos­ture pour trans­cen­der notre propre néant ». Avec lui, « le maillage (est) par­fait, l’explicite impli­cite, et le faux et l’usage de faux natu­rel­le­ment vrais ».

Pour les écri­vains, la vie est un cri de joie au fond d’un vide-ordures.

valery molet