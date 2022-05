Jean Van Hamme & Philippe Berthet, La Fortune des Winczlav – t.02 : “Tom et Lisa 1910″

Les ascen­dants de Largo Winch

Avec cette tri­lo­gie qui débute en 1848 pour se ter­mi­ner lorsque Largo a deux ans, Jean Van Hamme sou­haite don­ner des ancêtres au héros qu’il avait esquissé dès 1973. Il avait concré­tisé ce pro­jet en fai­sant de Winch le per­son­nage prin­ci­pal de six romans parus au Mer­cure de France entre 1977 et 1984, avant d’être adapté en bande des­si­née en 1990.

La ques­tion que l’on pou­vait se poser était rela­tive à l’origine du héros et de la for­tune dont il a hérité à l’âge de vingt-six ans. Si, dans le pre­mier tome, les auteurs montrent l’évolution poli­tique dans les Bal­kans et aux États-Unis, dans le pré­sent volume le scé­na­riste s’attache à l’évolution des dis­po­si­tions aux USA et à la situa­tion de la France lors de la Pre­mière Guerre mondiale.

Tom vend la pro­priété Wincz­lav, dans le comté de Tulsa et, avec l’argent, offre à Sandy, sa com­pagne, le saloon qu’elle convoite. Elle conçoit un éta­blis­se­ment entre caba­ret et bor­del. Pen­dant l’installation, Tom est abordé par un détec­tive man­daté par un notaire de New York. Là, il apprend que sa sœur et lui héritent de la dis­til­le­rie de whis­key irlan­dais O’Casey et de ses vastes pro­prié­tés.

Il informe, par cour­rier, sa mère et sa sœur qui vivent en France. Sa mère, une tireuse d’élite avait accom­pa­gné la tour­née de Buf­falo Bill en Europe et décidé de res­ter en France avec sa fille, lais­sant son fils aux “bons soins” de son père.

S’il veut gar­der l’affaire, sa sœur, pas­sion­née d’aviation veut inves­tir dans un appa­reil. Sa mère fran­chit l’Atlantique pour mettre en place les élé­ments per­met­tant de faire fruc­ti­fier la dis­til­le­rie car son fils est peu com­pé­tent en la matière. En visi­tant sa pro­priété de 2500 hec­tares, Tom ren­contre un jeune ber­ger indien qui lui fait part d’un endroit secret, une grotte dont le fond est muré par une palis­sade.

Mal­gré la mise en garde du gar­dien du domaine, Tom décide de voir ce qu’il y a der­rière. Ils découvrent un sque­lette enchaîné à la paroi…

Le récit invite à suivre deux par­cours avec leurs inci­dences sociales, poli­tiques, celles de Tom aux États-Unis et de Lisa en France. Le pre­mier, sous la férule de sa mère, va faire fruc­ti­fier l’héritage mal­gré les vicis­si­tudes impo­sées par la guerre, puis par un cer­tain Andrew Vol­stead qui veut inter­dire l’alcool dans tout le pays.

Lisa va s’investir tota­le­ment dans l’aviation et entrer en guerre, avec sa mère, lut­ter contre Man­fred Von Rich­tho­fen, l’aviateur alle­mand sur­nommé Le Baron rouge.

Mais si Van Hamme fonde sa tri­lo­gie sur une docu­men­ta­tion his­to­rique solide, il sait magni­fi­que­ment mêler la fic­tion pour des scé­na­rii au rythme tendu, aux intrigues diverses et variées où l’action tonique et les sen­ti­ments font bon ménage.

Le des­sin de Phi­lippe Ber­thet, recon­nais­sable entre tous par son dépouille­ment effi­cace, sert à mer­veille cette his­toire dans l’Histoire. Il pro­pose des per­son­nages bien typés, iden­ti­fiables faci­le­ment par leur mor­pho­lo­gie, leur visage et par d’autres par­ties cor­po­relles pour les dames. Si les décors sont docu­ment et crayon­nés par Domi­nique David, le des­si­na­teur leur donne une touche finale attrayante tant pour les pay­sages, bâti­ments que les usten­siles du quo­ti­dien. La mise en cou­leurs de Meephe Ver­sae­vel apporte un éclai­rage qui rend ces planches très agréables à regarder.

Ce tome conforte tout l’attrait res­senti pour cette saga fami­liale, explo­rant une période fort trou­blée de l’Histoire, pour des por­traits cam­pés avec soin de femmes et d’hommes et mis en lumière par un gra­phisme de grande qualité.

serge per­raud



Jean Van Hamme (scé­na­rio), Phi­lippe Ber­thet (des­sins), Domi­nique David (Docu­men­ta­tion et crayon­nés des décors) & Meephe Ver­sae­vel (cou­leurs), La For­tune des Wincz­lav – t.02 : Tom et Lisa 1910, Dupuis, mai 2022, 56 p. – 15,95 €.