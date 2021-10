Femmes au bord de la crise de nerfs

Céline Robbe a retenu 12 artistes et auteures (et un intrus : Jacques Cauda) qui inter­rogent cha­cun à leur manière les archi­tec­tures de l’intime. Le spec­ta­teur en deve­nant “spec­tra­teur” sai­sit com­ment Vanda Spen­gler, Rita Renoir et les autres par les tru­che­ments de “passes” et de pas­sages des images et des textes aussi comiques que tra­giques sai­sissent — au sein de divers lan­gages — celles qui se trans­forment en créa­ture hybrides et effrontées.

Le drame du fémi­nin est mon­tré dans la force sym­bo­lique de “comi­la­dies” “pour le sang de la vie plus que pour le sang de la mort”. C’est pour­quoi en rouge et encres se brûlent les fron­tières des temps comme du corps et de l’esprit.

Le fémi­nin grouille au sein même de sa réin­car­na­tion en entre­lacs, acros­tiches, etc.

Les actes créa­teurs recouvrent le pla­teau d’un tel théâtre à la fois d’ombres et de métamorphoses.

jean-paul gavard-perret

Céline Robbe, Ladi.es, Le conglo­mé­rat édi­tions, 2021, 60 p. — 15,00 €. et expo­si­tion LADI.es ALCAMARO, octobre 2021.