Sandra Bechtel, L’art de rater dignement sa vie d’art[r]iste

Bêche-t-elle ? — Cer­tai­ne­ment non

Le dolo­risme sem­ble­rait le nec plus ultra de l’auteure. Sauf qu’il existe un “Mais” de taille. Celui de l’humour. D’autant qu’il n’a rien ici du trait d’esprit facile, ce qui est la la por­tée de n’importe quel plai­san­tin.

San­dra Bech­tel pos­sède une autre ambi­tion et son intel­li­gence ne se suf­fit de coups bas à la por­tée de tous. Elle rive le clou dans ses leçons de conduite aux fiers à bras et son “com­ment rater sa vie” espère un qu’on “vous foute la paix. Car être inutile à grande échelle implique (au moins) de l’être à petite, et réciproquement”.

On aura com­pris que ce manuel de savoir mal vivre n’est pas facile. Il faut un cer­tain stoï­cisme pour atteindre un stoï­cisme au milieu des “hypes” de la “swag” et des win­ners. Et ce, tout en “se récon­ci­liant avec l’huile de palme” pour ne pas uni­que­ment “se sui­ci­der au Nutella”.

Le dis­cours de la méthode en 30 points de la créa­trice reste le par­fait contre-poing dans la figure des livres qui nous assomment en nous som­mant de nous faire mal en nous pro­po­sant leur bonne sapience.

San­dra Bech­tel pré­fère un gai savoir et rouge qui tâche plu­tôt que les cou­pettes au cours des cau­settes où “tran­quillou” (dit-elle) on arrive à voir l’air du peu que nous croyons être.

La poé­tesse met à jour nos manies, nos conne­ries comme celle que la société nous tresse. Se pourrait-il qu’après notre temps de disette un tel livre devienne obso­lète ?

Le risque est peu grand. San­dra Bech­tel peut dor­mir sur ses deux oreilles et s’achever au Rhum blanc de tra­di­tion Antilles pre­mier prix chez Lidl ou Aldi qu’ignorent les ladies (ou qui n’y vont qu’en cachette).

jean-paul gavard-perret

San­dra Bech­tel, L’art de rater digne­ment sa vie d’art[r]iste, Edi­tions Luna­tiques, Vitré, 2020, 70 p. - 6,00 €.