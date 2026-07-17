Tristan et Iseut (Béroul / Maëlys Simbozel) – Avignon 2026

Fable romantique, légende médiévale

On assiste d’abord à un serment entre les deux amants. Puis ce sont les manigances qui découlent de la faveur exorbitante dont bénéficie Tristan auprès du roi Marc, en vertu de sa victoire sur le Morholt – qui n’est pas montré(e) ni figuré(e). C’est pourtant le preux chevalier qui est chargé de ramener la future femme du roi, fille d’Irlande, pays avec lequel c’est l’occasion de faire la paix. Sur le bateau, c’est le filtre d’amour qui, ingéré par les deux passagers, réactive le mythe de l’exclusivité de l’élection affective. C’est le conflit de la raison, mère de loyauté, et de la passion, irrépressible et incontrôlable. La compagnie du Vent contraire nous présente avec ferveur cette fable fantastique qui nous est si intime.

Les scènes sont dissociées, réunies par des moments narratifs intensément pris en charge sur le côté du plateau par Maëlys Simbozel. C’est que le propos associe musiques, chorégraphies, expositions symboliques, échanges intimes et expositions publiques. Certes, la version présentée est contestable ; c’est celle de Béroul, expurgée de passages significatifs comme celui de l’ordalie. En revanche, le châtiment de la sorcière livrée aux lépreux, ainsi que la vie bucolique dans la forêt sont mis en exergue. C’est un conte romantique qui nous est exposé avec une spontanéité qui pourra apparaître à des esprits chagrins comme de la naïveté. Mais la représentation reste variée, généreuse et engageante, plaisante et vivante.

christophe giolito

Tristan et Iseut

de Maëlys Simbozel, d’après Béroul

Mise en scène Maëlys Simbozel



Avec Floriane Delahousse, Lubin Labadie, Aurélien Lejeune, François Marion, Juliette Maurice, Maëlys Simbozel.

Théâtre la Nouvelle Etincelle 14 place des études 84000 Avignon 04 90 85 43 91

Du 4 au 25 juillet à 14h50, relâches les mercredis 8, 15 et 22 juillet 2026.

Diffusion Birdy Prod benjamin.guiraud@birdy-prod.com