Telle quelle

Nuto Revelli est une figure majeure, mais peu connue en France, de la culture italienne du vingtième siècle. Son œuvre d’écrivain puise sa matière dans son expérience de la Seconde Guerre mondiale et de la Résistance contre le fascisme. À partir des années 1970, il réalise de très nombreux entretiens avec des paysannes en Italie. Traduit en français pour la première fois, Le maillon fort connut à sa parution en 1985 un énorme succès public et critique.

Enquête sans équivalent par son ampleur et par son originalité, Le maillon fort rassemble une exceptionnelle somme de témoignages sur la vie des femmes paysannes. 107 récits à la première personne nous transmettent la mémoire précieuse des conditions de vie de ces femmes — d’une âpreté que l’on peine à situer dans un passé si proche de nous —, à travers une multiplicité de sujets.



Ainsi, la pluralité de ces voix retrouvées relie l’histoire intime à l’histoire européenne du vingtième siècle, ses guerres et ses transformations économiques, sociales et culturelles. Jalon incontournable de l’histoire orale, ce livre devient une expérience de lecture puissante pour quiconque s’intéresse au monde paysan et à l’histoire des femmes.

Tout reste à la fois offert mais distancié. Car si la photographe n’a de cesse d’entrer dans l’intime de l’autre, ce n’est pas pour le hanter mais afin de rêver l’altérité. Fantôme ou réalité, l’autre sert donc d’appât ou d’abri à une identité. Celle-ci ne se définit que par les dépôts à travers lesquels la photographe crée ses dépositions, ses procès figuratifs. A l’aide d’indices, chaque photographie aborde les problèmes de la perception visuelle et la découverte du réel même si l’histoire qui se découvre reste opaque puisque Revelli se refuse à raconter quoi que ce soit qui ressemblerait à une confidence.

jean-paul gavard-perret

Nuto Revelli, Le maillon fort. Vies des femmes paysannes, traduit de l’italien par Patrizia Atzei, Palmina d’Ascoli & Armelle Girinon, Editions Nous, coll. VIA, 2026, 864 p. – 35,00 €