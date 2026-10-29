Vestiges des fleurs et ses sentiments

Pour Carmelo Micieli, le cimetière n’est pas seulement le lieu de l’absence, mais un théâtre silencieux où la nature accomplit son acte le plus extrême et le plus poétique. D’un tel lieu ou ailleurs, le photographe capte parmi les vases aux formes variées, abandonnés ou entretenus, des sortes de natures mortes (fleurs fanées) où s’épanouit une forme d’art involontaire : des natures mortes nées du hasard, modelées par le vent, fouettées par la pluie et cuites par le soleil.

Dans cette série, les fleurs séchées ne sont pas de simples vestiges, mais des voix narratives. « Chacune d’entre elles recèle un état d’âme : tantôt l’abandon, tantôt la solitude, tantôt l’instant précis du trépas. », écrit Micieli. Ces épaves de fleurs sur leurs tiges cassées ou non et dont les couleurs s’effacent émane le métronome du temps qui passe ou, ajoute-t-il, « un sablier végétal » où l’érosion de la mémoire elle même suit son cours.

Les vestiges floraux demeurent et résistent obstinément, chargés de sentiments qui refusent de s’évanouir mais qui précèdent leur transformation définitive en poussière et en terre.

jean-paul gavard-perret

Carmelo Micieli, The Afterlife of Flowers, L’Oeil de la photographie, octobre 2026.