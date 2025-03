Ecrire sur le motif est est un plaisir



Ce recueil est une merveille de justesse, d’humour et de sobriété. C’est aussi le fruit d’un entretien implicite entre Valérie Rouzeau et la Petite Dame. Le temps trouve un moment difficile à frémir dans sa casserole. Car peu à peu il joue l’effacement là où tout péclote. La Petite Dame ne va bien avec personne et « chaussure à mon pied mon cul », se dit-elle à elle-même et, d’une certaine manière, l’auteure lui répond tout de go « moi aussi »

Il n’est donc pas question de dialogue de sourd même si l’une ne prend pas (ou rarement) les choses de travers dans son miroir. L’autre, plus futée, prend « les choses de trouvère ». Preuve que Valérie Rouzeau s’amuse et nous délecte. Elle saisit certains mots au pied de la traîne de l’une et de la lettre de l’autre. C’est pourquoi nous déambulons plus que satisfaits dans un monde où le temps devient tellement précis et autant pour l’œuf, la verveine ou le facteur qui éternue toujours deux fois en guise de sonnette.

Valérie reste la Rouzeau Zorro dont la conduite est bien plus notable que celle du sombre héros. Le tout avec choses vue, émues, drôles où le langage fait bien de ses tours ; car l’une a l’oreille plus durz que la dent au mode d’entier. Et ce, prenant peut-être la meilleure part à celle qui fut jadis professeurs d’anglais. La voici une nouvelle fois renarde (à la Virginia Woolf plus que Tom Wolfe) et spécialiste des oiseaux.

Elle garde pour sa poésie, plus que pour eux, du grain à moudre même si, après tout, la Petite Dame n’existe pas ou plutôt l’auteure s’empare de sa place. Sauf au PMU et la Civette afin de ne pas y espérer la fortune ni la vertu pour celle qui, citant James Sacré, affirme ! « écrire sur le motif est est un plaisir ». Pour les lecteurs aussi : ils trempent leur sourire dans un tel biscuit poétique.

jean-paul gavard-perret

Valérie Rouzeau, La Petite Dame, La Table Ronde, coll. Vermillon, 2025, 104 p. -15,00 €.

N.B. Réédition en poche chez le même éditeur de Vrouz, 176 p. – 7,10 €.