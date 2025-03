Valérie Mangin, Denis Bajram & Stéphane Perger, Tanis – t.01 : Les Tombeaux d’Atlantis

Avant l’Égypte antique

C’est la légende de Tanis, fille des dieux, mère de l’humanité. Pour elle, tout commence douze mille avant notre ère, quand l’Ancien, de retour du sanctuaire d’Orient, trouve un village ravagé par les Aryanas. Seule une petite fille aux cheveux blancs a survécu.

Quelques années plus trad, c’est en compagnie de Sepi, qu’elle est sur la tête d’un sphinx, à regarder les étoiles et des pyramides. Elle veut lui prendre la main, mais il refuse car il sera fouetté. Elle est considérée par la population du village comme taboue, sacrée.

Dans les ruines, elle montre son pouvoir en ouvrant le tombeau d’Osiris, à la grande frayeur de son compagnon qui lui demande de vite refermer. Mais la curiosité est trop forte. Elle y retourne avec un Sepi très angoissé. Ils trouvent, sur un sarcophage, un masque que Sépi enfile. Commence alors, dans la tourmente, le parcours de ces deux jeunes gens. Sepi est fêté comme la résurrection du dieu et celui-ci initie une ère de prospérité et de bonheur. Mais ces richesses nouvelles attirent les Aryanas qui ne savent user que de la peur, la violence, l’esclavage. Comment Tanis peut-elle sauver ce qui est construit ?

Les auteurs placent leur récit après la chute d’Atlantis, avant que l’Égypte ne soit cette société antique connue, explorée et exploitée. L’intrigue s’installe autour du couple Tanis et Sepi, devenu Osiris. Celui-ci est présenté comme le dernier roi des Atlantes. Ils imaginent alors une pré-civilisation égyptienne axée sur ces Atlantes.

Mêlant avec adresse des éléments de science-fiction à la richesse d’une mythologie empruntant au panthéon égyptien, les scénaristes construisent un récit riche en péripéties et retournements de situations.



L’introduction des barbares donne une autre vision de la société, une approche beaucoup plus mercantile, plus grossière, plus cruelle. Et les auteurs interrogent quant à la motivation d’un peuple pour participer à une grande œuvre quand les individualités peuvent s’exprimer.

Il en résulte un récit dense, aux nombreuses lectures possibles toutes passionnantes. En fin de volume, dans un cahier de trois pages, les auteurs explicitent brièvement quelques mythes et réalité de l’Égypte archaïque.

Stéphane Perger assure une mise en images efficace. Avec un trait tonique, il donne vie à une belle galerie de personnages qu’il campe magnifiquement. Le travail sur les décors, que ceux-ci soient des monuments, des paysages ou des intérieurs, est splendide.

Un premier tome qui accroche avec une intrigue qui rassemble nombre d’éléments historiques, mythologiques et science-fictionnesques. Le graphisme donne un résultat qui se regarde avec un bel intérêt.

serge perraud

Valérie Mangin & Denis Bajram (scénario), Stéphane Perger (dessin et couleurs), Tanis – t.01 : Les Tombeaux d’Atlantis, Dupuis, coll. Grand Public, janvier 2025, 72 p. – 17,50 €.